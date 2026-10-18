Antes de los duelos contra el París y el Real Madrid: Olmo coloca a Flick ante una pregunta difícil

El jugador del Barcelona, Dani Olmo, marcó el quinto gol ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja, este sábado, tras entrar como suplente, y llega a una semana decisiva en su mejor momento, en medio de una fuerte competencia con Fermín López por el puesto de mediapunta, lo que representa una fuente de fortaleza adicional para el entrenador Hansi Flick.

Según el diario"Sport" catalán, Dani Olmo eligió el momento perfecto para volver a marcar y poner fin a su sequía de goles desde el pasado 15 de marzo, cuando anotó ante el Sevilla en el Camp Nou.

Desde entonces, el Barcelona y la selección española disputaron 40 partidos, incluidos los amistosos, sin que Olmo lograra ver puerta.

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Y pese a su sequía goleadora, Olmo no dejó de marcar la diferencia, ya que repartió 13 asistencias durante ese periodo y fue un elemento fundamental en la selección española campeona del Mundial, después de participar en todos los partidos del torneo y dar dos asistencias.

También ha dado 4 asistencias con el Barcelona esta temporada, en LaLiga y en la Liga de Campeones, y otras 3 con la selección en la Liga de Naciones de Europa, lo que confirma que su influencia no se limita a marcar goles.

La importancia del gol de Olmo aumenta con la cercanía de una semana sumamente complicada para el Barcelona, que incluye el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y, después, el Clásico ante el Real Madrid el 25 de octubre. Son dos partidos que podrían influir en el rumbo de la temporada, y Flick los afronta después de que el centrocampista recuperara la confianza en sí mismo.

De acuerdo con"Sport", Fermín cuenta con la ventaja en función de su nivel esta temporada, pero Flick busca dar minutos a los jugadores y alternarlos en el once inicial; de hecho, los ha alineado juntos en algunos partidos, por detrás del delantero.

Fermín destaca por su energía y su capacidad para llegar a las zonas de gol, mientras que Olmo aporta al equipo calma, visión y pases decisivos. Eso permite a Flick elegir al más adecuado según el rival y las circunstancias del partido, además de contar con un suplente capaz de cambiar su desarrollo, como hizo Olmo ante el Betis.

Con los duelos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid a la vuelta de la esquina, Flick afronta una decisión importante sobre la identidad del jugador en el que se apoyará en el puesto de mediapunta, pero Olmo demostró con su último gol que está preparado para desempeñar un papel decisivo en la próxima etapa.



