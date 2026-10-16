Raphinha estuvo a punto de marcharse del Barcelona, convencido de que su etapa en el club había llegado a su fin, después de sentir que no se le valoraba lo suficiente y de perder la confianza en sí mismo. Su salida estaba prácticamente decidida en su cabeza.

Dos años después, el astro brasileño se ha convertido en uno de los líderes del vestuario del conjunto catalán, y al recordar aquel episodio explica hasta qué punto unas pocas palabras de apoyo pueden cambiar el estado de ánimo de una persona.

El diario Sport publicó algunas de las declaraciones de Raphinha, durante una entrevista con The Guardian en el último parón internacional, en la que dijo: "En mi interior sabía que me iba a marchar. Ya había tomado la decisión mentalmente".

La situación del jugador brasileño cambió cuando le llamó Hansi Flick, que acababa de asumir el banquillo del Barcelona, y le pidió que no tomara ninguna decisión antes de hablar con él.

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Raphinha explicó: "Me dijo que confiaba en mí y que iba a ser un jugador importante. En un momento así, unas pocas palabras pueden cambiarte".

Aquella conversación le devolvió a Raphinha algo que había perdido: la confianza en sí mismo. Y añadió: "Siempre he dicho que Flick cambió mi mentalidad y me cambió a nivel personal".

Estas declaraciones coinciden con el gran nivel que está mostrando el astro brasileño: en los ocho partidos que ha disputado el Barcelona hasta ahora esta temporada, Raphinha ha marcado 14 goles y ha dado 3 asistencias con la camiseta del conjunto catalán.

La transformación de Raphinha llegó también gracias a sus compañeros. Cuando los jugadores del equipo lo eligieron como capitán, descubrió que los demás veían en él cualidades que ni él mismo sabía que tenía.

Y reconoció: "Fue como accionar un interruptor. Los demás veían en mí algo que yo no había descubierto por mí mismo. Y eso es lo que me cambió".

Así, el brazalete de capitán adquirió para él un significado mucho más profundo: "Sientes que eres una persona importante, y es un honor. No se trata simplemente de llevar el brazalete".

Esa experiencia personal ha influido en la forma en que Raphinha trata a los jugadores más jóvenes. En un vestuario que reúne a adolescentes y a profesionales con una gran experiencia, el astro brasileño considera que escuchar a los demás, apoyarlos y saber cuál es el momento adecuado para intervenir son asuntos de enorme importancia.

Raphinha presta una atención especial a Lamine Yamal, al que intenta ayudar cuando percibe que ha perdido la concentración o se ha desconectado mentalmente del desarrollo del partido. También trata de transmitir tranquilidad a compañeros como Jordón.

Raphinha cree que los jugadores jóvenes necesitan personas cercanas a las que puedan tomar como ejemplo, capaces de corregir sus errores sin renunciar a la empatía con ellos.

Y lo explicó así: "A veces tienes que actuar de forma paternal, porque son niños. Pero ellos lo entienden. Y si les riñes, saben que lo haces por su bien".