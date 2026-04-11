«Antes de fichar por el Ajax, estaba en mucho mejor forma que ahora»

Maurice Steijn está descontento con la imagen que se ha creado tras su paso por el Ajax. Así lo declaró el entrenador del Sparta Rotterdam en una entrevista con NU.nl.

Steijn fue nombrado entrenador del Ajax en junio de 2023 por el entonces director de fútbol, Sven Mislintat.

Menos de seis meses después, el técnico de La Haya fue despedido por los malos resultados.

Ahora, afirma, su imagen ha empeorado: «Un club como el Ajax suele quedar muy bien en tu currículum, pero en este caso fue diferente. Antes de ir al Ajax, mi imagen era significativamente mejor que después».

«Esa etapa en el Ajax me pasó factura, también a mi familia. De repente nuestra vida privada apareció en la prensa sensacionalista», relata.

Tras varios años en el Sparta, Steijn asegura que volvería a intentarlo: «He demostrado mi valía y me atrevería de nuevo con un gran club».

Steijn no se preocupa: «Si no surge nada, no pasa nada. Económicamente estoy bien, así que podría tomarme un año sabático si no llega la oferta adecuada».

«Si aparece la oportunidad de fichar por un gran club, lo haré sin duda. Si no, no voy a perder el sueño», concluye Steijn.