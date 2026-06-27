Antes de enfrentarse a Irán, Egipto se clasificó oficialmente para los dieciseisavos de final

Egipto avanzó a dieciseisavos del Mundial 2026 tras los resultados del Grupo 8, que le dieron el pase antes de enfrentar a Irán.

Su pase se selló tras el empate de Cabo Verde con Arabia Saudí y la victoria de España 1-0 sobre Uruguay, resultados que favorecieron a los terceros de grupo.

Con 4 puntos —empate ante Bélgica y victoria sobre Nueva Zelanda—, Egipto supera a los terceros de otros grupos, que tienen 3 o menos, y se clasifica sin esperar al duelo con Irán.

Es la primera vez que los «Faraones» alcanzan la segunda ronda, tras tres participaciones anteriores en las que cayeron en la primera.