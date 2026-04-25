André Onana se enfrenta a una suspensión de varios años

André Onana es duramente criticado por la Federación de Fútbol de Camerún tras sus graves acusaciones, que han enfurecido al presidente Samuel Eto’o.

El conflicto entre Onana y la Federación de Fútbol de Camerún arranca antes del Mundial 2022, cuando el portero chocó con el seleccionador Rigobert Song por el estilo de juego.

Aunque entonces fue expulsado, luego regresó a la selección. Sin embargo, el año pasado publicó en redes sociales que a los jugadores no se les pagaban las primas acordadas, lo que generó un nuevo escándalo.

«No nos pagan nuestras primas», declaró un furioso Onana. «Dicen que este dinero se utilizará para el fútbol en el país, pero tenemos nuestras dudas sobre cómo se gasta realmente».

Eto’o, enfadado, lo marginó de la Copa Africana de Naciones y de la última concentración.

Diario AS, citando fuentes de Camerún, advierte que podría ser suspendido varios años. La decisión se tomará en la próxima asamblea de la Federación Camerunesa de Fútbol.

De confirmarse, su carrera internacional se quedaría en 53 partidos. Onana, de 30 años, juega cedido en el Trabzonspor por el Manchester United, tras pasar por el Inter y el Ajax.