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Carlo AncelottiImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

Ancelotti no podrá contar con los titulares de Brasil ante Noruega; además, preocupa Raphinha

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
C. Ancelotti
L. Paqueta

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, no podrá contar con Lucas Paquetá para los octavos de final contra Noruega debido a una lesión en el muslo. Además, es poco probable que Raphinha esté a punto a tiempo.

Salió lesionado ante Japón, y su baja complica los planes de Ancelotti, que suele incluirle en el once.

Endrick le reemplazó ante Japón y todo indica que será titular el domingo (22:00) contra Noruega.

Si Brasil avanza a cuartos, aún no se sabe si Paquetá podrá jugar. La CBF asegura que harán todo lo posible para recuperarlo.

«Recibirá cuidados intensivos bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección brasileña, con el objetivo de volver pronto al Mundial», informó la CBF.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
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Noruega
NOR

Además, es poco probable que Raphinha juegue contra Noruega: el delantero del Barcelona se lastimó los isquiotibiales ante Haití y ya se perdió el duelo con Japón.

Según ESPN Brasil, Ancelotti lo reservaría para unos eventuales cuartos de final.

«Hay pocas posibilidades de que Raphinha juegue el domingo contra Noruega. Aún no está claro si estará en la convocatoria de Carlo Ancelotti», afirma ESPN.

En su lugar, el joven delantero de 19 años del AFC Bournemouth, Rayan, ocupó el extremo derecho ante Japón.

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