La joven promesa del Ajax Abdellah Ouazane volvió a causar impresión como suplente contra el NEC, pero después del partido también se habló mucho de su durísima entrada. El centrocampista de diecisiete años vio amarilla por su tackle, que según los analistas de ESPN merecía roja directa.

A mediados de la segunda mitad y con 1-1 en el marcador, Ouazane entró con dureza sobre Bryan Linssen, al que golpeó en el pie. El árbitro Serdar Gözübüyük se quedó en la amarilla y el VAR tampoco intervino. Con once contra once, el partido acabó finalmente 1-1 en el Johan Cruijff ArenA.

«Para mí esto es tarjeta roja», dice Kees Kwakman, a quien el presentador Jan Joost van Gangelen le explica por qué Ouazane vio amarilla. «La regla es que si esta falta, por raro que sea, yo no me la he inventado, es por encima del pie, es roja».

«Y además también tiene que ver con la intensidad, es decir, con la velocidad a la que entras y con si ya retiras un poco la pierna», sostiene Van Gangelen. La pierna de Ouazane estaba algo retirada cuando golpeó a Linssen, por lo que se libró de la roja y vio amarilla.

«Tenía la bota rota», apunta Mario Been. A Linssen tuvieron que traerle botas nuevas tras la entrada de Ouazane. «O sea, te puedes romper el pie, pero el tobillo no», continúa Been, cuyo comentario provoca bastantes risas en el estudio.

«¡Fíjate a qué velocidad torpedea aquí a Linssen!», añade Kwakman. «Y entonces podemos sacar las reglas, inventarnos reglas, pero esto no es normal, ¿no? Esta no es una entrada normal, chicos, ¿verdad? No creo que Ouazane sea alguien que vaya a ver seis rojas en su carrera, pero...»

«Siempre habrá debate sobre esto», continúa Kwakman poco después. «También habrá gente a la que esto no le parezca roja. El árbitro y el VAR también, pero yo sí creo que aquí se puede sacar roja, sí. Pero las zonas grises también forman parte del fútbol», concluye el exdefensa.



