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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Amorim devuelve al Milan a su versión de 1999

Sassuolo vs AC Milán
Sassuolo
AC Milán
Serie A
R. Amorim
Italia
Portugal

¡Un dilema fuera del campo!

El Milan continuó sangrando puntos lejos de su estadio en la Serie A, después de conformarse con el empate 1-1 ante el Sassuolo, este domingo, en la sexta jornada, al desperdiciar su ventaja y repetir así un registro ausente desde hace más de un cuarto de siglo.

Según las estadísticas de Opta, el Milan ha empatado en 3 de sus primeros 4 partidos como visitante esta temporada en la Serie A, por primera vez desde la campaña 1999-2000, cuando el equipo firmó el mismo balance bajo la dirección de su entonces técnico Alberto Zaccheroni, con una victoria y 3 empates.




El Milan estuvo cerca de sumar los tres puntos ante el Sassuolo, después de que Adrien Rabiot abriera el marcador en el minuto 63 con un potente disparo desde un ángulo muy cerrado. Pero los locales lograron el empate apenas 5 minutos más tarde, cuando Kaus Odenthal remató un balón dentro del área tras un saque de esquina, devolviendo el partido al punto de partida.

El Milan elevó su cuenta a 12 puntos, en la cuarta posición, mientras que el Sassuolo llegó a los 8 puntos, en el décimo lugar.

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