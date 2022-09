América hizo respetar su casa y derrotó a Patriotas

El cuadro Escarlata se quedó con los tres puntos jugando bien.

Buen partido de los diablos rojos, que supieron resolver en condición de local, ante un siempre complicado conjunto patriotico, que plantea partidos complicados y que tiene la costumbre de jugar de tú a tú cuando visita el Pascual Guerrero.

La primera mitad, a pesar de no ver goles, tuvo bastantes emociones en ambas porterías, sin embargo la resistencia de Patriotas no logró aguantar los ataques de la ofensiva Escarlata, que no se cansó de buscar los goles y que encontró una justa recompensa a su esfuerzo.

Un planteamiento táctico bastante acertado fue suficiente para vencer la férrea defensa del visitante y obtener una ventaja de dos goles, que con el pasar de los minutos se hizo inalcanzable para el equipo de Boyacá.

Victoria importante para el América, que va encontrando su ritmo y su mejor forma desde hace varias temporadas, aumentando la ilusión de una hinchada que espera volver a ver su equipo en los puestos más altos de la tabla y luchando por sumar nuevos títulos a su vitrina.