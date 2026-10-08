Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, ha puesto fin a su relación con su agente, Fernando Hidalgo, con quien trabajó durante casi una década.

El diario Sport recogió lo que afirmó el experto en mercado de fichajes Rubén Uria, a través de su cuenta en X, en el sentido de que Álvarez puso fin a su relación profesional con Hidalgo, después de que el jugador se sintiera decepcionado por la forma en que se gestionó su futuro en el verano de 2026.

El sueño de Álvarez de jugar en el Barcelona no se cumplió, lo que llevó al jugador a atribuir la responsabilidad directamente a su exagente, Fernando Hidalgo.

Esta noticia fue recibida con alivio dentro del Atlético de Madrid, que durante todo el verano mostró su malestar por lo que consideró un mal asesoramiento al jugador en lo relativo a la gestión de su futuro. Es más, el consejero delegado Gil Marín responsabilizó directamente al entorno del jugador, al afirmar: «Hay personas que se encargaron de confundirlo y engañarlo».

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Álvarez no está vinculado actualmente a ningún agente. No obstante, no tardará mucho en encontrar un sustituto, ya que Julián y los miembros de su familia reciben numerosas ofertas de partes que buscan asumir la tarea de representarlo.

Julián Álvarez está vinculado por un contrato con el Atlético de Madrid que se extiende hasta junio de 2030, por lo que su futuro está resuelto por el momento.

Y, como señaló Rubén Uria, el principal objetivo de Julián Álvarez es recuperar su mejor nivel sobre el césped del Metropolitano.



