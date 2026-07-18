Álvarez responderá con firmeza a la actitud «maliciosa» del Atlético

La crisis entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid empeoró tras calificar el jugador argentino las declaraciones del director ejecutivo del club, Miguel Ángel Gil Marín, realizadas apenas 48 horas antes de la final del Mundial, de «gran falta de respeto» y de un comportamiento «malintencionado», mientras que la situación entre ambas partes se ha vuelto «irremediable».

Según el periodista Leo Paradiso, de ESPN Argentina, Según fuentes cercanas al jugador, a su familia y a su agente, Fernando Hidalgo, Álvarez consideró inoportuno el momento elegido por el club para hablar de su futuro y vio en las declaraciones de Gil Marín, a pocos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una provocación deliberada.

ESPN añade que la relación se ha deteriorado aún más y que el jugador baraja no presentarse a los entrenamientos tras el Mundial como protesta por lo que ve una «falta de respeto» de la directiva.

Paradiso insiste: el entorno del jugador cree que el Atlético intenta desestabilizarlo justo antes de la final del domingo contra España.

La respuesta del Atlético

Sin embargo, el Atlético asegura que fue el jugador quien habló de su futuro durante el Mundial, cuando Argentina ya competía, y lo hizo el mismo día en que Lionel Messi batió un récord con la Albiceleste, lo que restó protagonismo al momento del astro.

El club aclaró que la entrevista a Gil Marín se programó esta semana para destacar el orgullo por los nueve jugadores de Argentina y España que llegaron a la final, y que el tema de Álvarez fue solo uno de los abordados.

Gilles Marin fue contundente: «No queremos venderlo. No aceptaremos una oferta de 100 millones de euros, ni de 150, ni de 200. No me cabe duda de que el Atlético de Madrid es el mejor lugar del mundo para Julián... Y no jugará en el Barcelona la próxima temporada».

Un mensaje al agente

En un mensaje dirigido al agente del jugador, Fernando Hidalgo, el directivo afirmó que Julián «ha recibido un mal consejo», responsabilizando al representante de la escalada del conflicto.

Si la información de Paradiso proviene del agente, la relación entre Álvarez y el Atlético se ha deteriorado y podría escalar en los próximos días.