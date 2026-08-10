El delantero argentino Julián Álvarez superó este lunes las pruebas médicas en Madrid, dando así comienzo a su regreso oficial a las filas del Atlético de Madrid. Sin embargo, la conversación decisiva que tenía planeada con el técnico Diego Pablo Simeone para tratar su futuro tuvo que aplazarse, como mínimo, hasta el próximo miércoles.

Según el diario "Mundo Deportivo", Simeone prolongó sus vacaciones unos días más tras el partido amistoso que disputó el Atlético en Corea del Sur, y no regresará a la capital española antes de mediados de esta semana, lo que ha obligado al jugador a posponer un encuentro que considera clave para conocer la postura del entrenador respecto a su futuro antes de tomar cualquier decisión definitiva.

Pruebas fuera de la ciudad deportiva

Álvarez realizó las pruebas médicas directamente en una clínica privada de Madrid, conforme al protocolo médico habitual del club, sin haber pasado todavía por el estadio de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid.

Una vez finalizadas las pruebas, el internacional argentino quedará a la espera de reincorporarse al trabajo con el resto de sus compañeros, aunque el mayor foco sigue puesto en esa esperada conversación con Simeone.

El Atlético se aferra a su negativa

En el Atlético de Madrid, los dirigentes han mantenido su postura firme sin cambio alguno. Altos responsables del club aseguraron al diario español "Sport" que Julián Álvarez sigue siendo un jugador intransferible y que, a día de hoy, no contemplan en absoluto negociar su salida, pese al continuo interés que ha despertado el delantero en los últimos meses por parte del Barcelona y de otros clubes europeos.

¿Acuerdo tácito o malentendido?

El jugador cree haber alcanzado un entendimiento tácito con el Atlético según el cual el club estaría dispuesto a escuchar propuestas en su nombre una vez finalizada la temporada pasada.

Álvarez entiende que esa posibilidad formó parte de lo que se habló entre ambas partes, y ahora quiere recordar personalmente al director general Gil Marín dicho acuerdo. En cuanto al Atlético, la situación sigue siendo muy distinta y, hasta el momento, no existe ninguna voluntad de facilitar su salida al Barcelona en concreto.

El argentino apuesta por el diálogo

El deseo de Álvarez de vestir la camiseta del Barcelona no ha cambiado, y pretende trasladar de nuevo esta postura a la directiva del Atlético con la esperanza de que el club acepte al menos sentarse a negociar.

El jugador no quiere provocar una crisis ni una ruptura forzada, pero tampoco tiene intención de ocultar su prioridad si finalmente logra abandonar Madrid de forma amistosa.

El Barcelona observa desde la distancia

El Barcelona, por su parte, sigue los acontecimientos desde la distancia con mucha cautela. El club catalán ya ha expresado su interés serio en el jugador, y sabe que cualquier avance ahora depende por completo de que el Atlético cambie su postura de rechazo. Si los rojiblancos abren la puerta a la negociación, algo poco probable por el momento, el Barcelona está dispuesto a intentarlo de nuevo y presentar una nueva propuesta oficial.