Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, habló sobre los detalles de la lesión de su jugador Reece James, antes del partido contra el Everton, mañana sábado, en la séptima jornada de la Premier League.

El sitio Football.London publicó las declaraciones de Alonso durante la conferencia de prensa, donde el técnico español dijo: "Todos estamos decepcionados, y especialmente por James. Quería un buen inicio tras el parón internacional, pero se lesionó durante la última sesión de entrenamiento".

Y continuó: "Queríamos ser cautelosos y esperar los resultados de las pruebas, pero la operación quirúrgica ya se ha realizado con éxito, y seguiremos apoyándolo. No vamos a fijar una fecha para su regreso, pero estará ausente varias semanas".

Y añadió: "Tenemos una plantilla en la que podemos confiar para afrontar las lesiones y seguir trabajando. Creo que podremos gestionar bien las cosas con los jugadores disponibles".

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Y agregó: "¿Afectará la lesión de James a tu manera de afrontar el mercado de invierno para fichar a un jugador que lo sustituya? No, no lo creo, porque esperamos que ya haya vuelto para ese momento, y puede que semanas antes. Veremos, porque la fecha de su regreso no está determinada con exactitud, y por eso la lesión no afectará a nuestros planes".

Y sobre el partido contra el Everton, comentó: "Será un partido que exigirá una gran intensidad, mucho esfuerzo y un ritmo rápido. Nunca he estado en ese estadio, pero me han dicho que es un estadio bonito y con un ambiente magnífico, y por eso esperamos con ganas jugar el partido".

Y continuó: "Todo el mundo dice que el Chelsea debería mantener su portería a cero. ¿Tienes entonces que sacrificar algo de tu capacidad ofensiva para lograrlo? No, tenemos que seguir trabajando, y creo que mantener la portería a cero llegará con el tiempo".

Y Alonso aseguró: "No debe convertirse en una obsesión; nuestro objetivo principal es ganar y competir de la mejor manera posible, y estoy seguro de que lograremos mantener nuestra portería a cero. Queremos jugar con buen equilibrio y un control adecuado del desarrollo del partido, pero también queremos generar ocasiones. La potencia ofensiva que tenemos es magnífica, y los jugadores encajan bien y se entienden entre ellos".

Y concluyó: "Debemos seguir aprovechando al máximo estas cualidades, trabajando al mismo tiempo para lograr más continuidad. Hasta ahora, no hemos estado satisfechos con algunos aspectos, pero soy optimista en cuanto a que ofreceremos un mejor rendimiento en el próximo periodo".