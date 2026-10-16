Allegri: «Ningún problema con De Bruyne, basta con entenderse. Habrá otros malentendidos»

El Napoli se prepara para enfrentarse al Venezia, que acaba de cambiar de entrenador y ha confiado el equipo a Davide Nicola. El técnico del Napoli, Massimiliano Allegri, habló en rueda de prensa en la víspera del partido en el Penzo. Estas fueron sus declaraciones.





LESIONADOS - «Anguissa, Alisson y Olivera se han reincorporado al grupo y estarán disponibles. Por desgracia, hemos perdido a Neres. Él sufre este tipo de lesiones y, lamentablemente, lo hemos vuelto a perder. Vergara y Favasuli evolucionan bien. No están cerca de volver, pero evolucionan bien. McTominay y otros necesitan recuperar la forma jugando porque se han perdido varios partidos».









MOLESTO CON DE BRUYNE - «¿Si empiezan a molestarme ciertas actitudes de De Bruyne, incluso algunas muy ostensibles? No, en absoluto. Hubo un malentendido en el campo en un momento concreto del partido, pero ahí quedó todo. Ya han pasado cosas así y volverán a pasar. Lo importante es aclararlas enseguida. O yo hablo inglés y él habla italiano, o yo me puse a hablar inglés y él, italiano. Por eso hubo un pequeño malentendido. Pero es un chico inteligente y lo entendió».





LUCCA TITULAR - «¿Si Lucca será titular y si es el momento adecuado para él? Tengo que dirigir el entrenamiento de hoy y después decidiré si jugará Lucca o Hojlund. Hojlund ha disputado muchos partidos, así que quizá también necesite descansar un poco y empezar en el banquillo. Lucca entró bien en España, tuvo alguna ocasión y se movió bien. Tiene cualidades importantes y puede aportar goles. Creo que se le ha criticado demasiado. A veces se señala en exceso a ciertos jugadores. Lo importante es que siempre se ha esforzado, más allá de los errores que todos cometemos».









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DOS DELANTEROS CENTRO - «¿Lucca y Hojlund juntos desde el inicio? Puede ser una solución válida porque permite a Hojlund no tener que jugar solo de espaldas a la portería. El otro día también lo hizo bien en una posición de segunda punta y encontró una situación importante».





MARIANUCCI Y BEUKEMA - «¿Cómo están Marianucci y Beukema? Se han recuperado por completo. Marianucci estuvo dos meses de baja y Beukema se perdió la preparación, pero ahora está en buena forma. Son dos jugadores de plena confianza».