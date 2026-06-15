Alineaciones de Egipto y Bélgica: sorpresa de Hossam Hassan y decisión sobre Doku

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha anunciado la alineación para el partido contra Bélgica, que se jugará esta tarde en el estadio Lumin, dentro del Grupo 7 de la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El tridente ofensivo lo conforman Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa «Zico», quien debuta como titular tras marcar en los dos últimos amistosos.

En defensa, Yasser Ibrahim acompañará a Hamdi Fathi, mientras que el centro del campo lo integrarán Marwan Attia, Mohanad Lasheen e Imam Ashour.

El once de Egipto quedó así:

Portero: Mostafa Shubair.

Defensa: Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim y Ahmed Fathouh.

Centrocampo: Marwan Atia, Muhannad Lashin e Imam Ashour.

Delantera: Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa «Zico».

En el banquillo: Mohamed El Shenawy, Mahdi Soliman, Mohamed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Hossam Abdel Majeed, Nabil Emad «Dunga», Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan «Trezeguet», Ahmed Sayed «Zizo», Ibrahim Adel, Haytham Hassan y Hamza Abdelkarim.

A pesar de las dudas sobre su estado físico tras sufrir problemas respiratorios durante un entrenamiento a puerta cerrada la semana pasada, Jérémy Doku figuraba en la alineación titular de Bélgica, con lo que Rudi García zanjó la participación del estrella del Manchester City en el partido contra Egipto.

A continuación, la alineación de la selección de Bélgica:

Portero: Thibaut Courtois.

Defensa: Thomas Meunier, Nathan Ngui, Brandon Michiel, Timothy Castagne.

Centrocampo: Youri Tielemans, Amadou Onana y Kevin De Bruyne.

Delanteros: Leandro Trossard, Charles De Ketelaere y Jérémie Doku.

El Grupo G, integrado por Egipto, Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, promete una lucha abierta por las dos plazas de clasificación.

Egipto, en su cuarta Copa del Mundo tras Rusia 2018, llega con grandes aspiraciones.

Su debut mundialista fue en Italia 1934, cuando se convirtió en la primera selección árabe y africana en disputar la fase final. En 2026 suma su cuarta participación, tras 1934, 1990 y 2018.

En sus tres participaciones anteriores, Egipto jugó siete partidos sin ganar: sumó dos empates y cinco derrotas. Marcó cinco goles y encajó doce, por lo que 2026 representa la ocasión ideal para mejorar su historial y lograr la primera victoria mundialista.