Las alineaciones del Cádiz vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los blancos, sin varias piezas clave para visitar a los de Sergio González

El Real Madrid vuelve este sábado a LaLiga, tres días después de pasar por encima del Chelsea inglés en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League y de derrotarle por 2-0. Los blancos jugarán la vuelta de la eliminatoria la próxima semana en Stamford Bridge. Aunque antes, deberán visitar en el Nuevo Mirandilla a un Cádiz que está en plena pelea por escapar de los puestos bajos de la clasificación, y que viene de vencer por 0-2 al Real Betis en el Benito Villamarín.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL CÁDIZ VS. REAL MADRID DE PRIMERA PULSANDO AQUÍ

De cara al choque, además, el Real Madrid tiene tres bajas importantes. A la consabida de Ferland Mendy se suman Toni Kroos y Vinicius Junior, su futbolista más desequilibrante, que tienen molestias y que no han viajado a Cádiz por precaución. Con la vuelta de los cuartos de Liga de Campeones tan cerca, Carlo Ancelotti podría introducir varios cambios en su equipo inicial, al que podrían entrar Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Nacho Fernández, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni o Marco Asensio. E incluso Eden Hazard, que 'Carletto' ya ha confirmado que tendrá minutos frente al conjunto de Sergio González. Si el belga jugará o no de inicio es una de las incógnitas que presenta el posible once de Ancelotti, en el que se espera que descanse de inicio o bien Luka Modric, o bien Fede Valverde.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí El Cádiz, a por todas en casa Por su parte, el Cádiz tratará de aprovechar el hecho de que el Madrid pueda tener parte de su mente puesta en el duelo ante el Chelsea para intentar dejar los puntos en casa. Sergio González, eso sí, cuenta con hasta ocho bajas entre lesiones y sanciones. Algunas de ellas muy sensibles, como las del cancerbero 'Conan' Ledesma y el lateral Iza Carcelén. Al respecto de su once, todo hace indicar que Sergio repetirá el mismo equipo que venció la pasada jornada al Betis, con la única salvedad de que Raúl Parra entraría en el lateral derecho por Iza, sancionado.

Sigue toda la actualidad del Real Madrid en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí

ALINEACIONES DEL CÁDIZ VS. REAL MADRID Cádiz (1-4-4-2): David Gil; Raúl Parra, Luis Hernández, Fali, 'Pacha' Espino; Bongonda, San Emeterio, Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino; Sergi Guardiola y Chris Ramos Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rudiger, Nacho; Dani Ceballos, Tchouaméni, Fede Valverde/Modric; Rodrygo, Benzema y Asensio/Hazard

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL CÁDIZ VS. REAL MADRID

PARTIDO Cádiz vs. Real Madrid FECHA Sábado, 15 de abril de 2023 ESTADIO Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL CÁDIZ VS. REAL MADRID CÁDIZ CF REAL MADRID

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL CÁDIZ VS. REAL MADRID

CÁDIZ LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Mendy: Lesión en el sóleo Rodrygo: Problemas en la rodilla - Carvajal Camavinga Dani Ceballos REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Brian Ocampo: Lesión de rodilla Zaldúa: Lesión de rodilla Garrido: Lesión de rodilla Diarra: Lesión en el hombro Escalante: Lesión en el isquio Juan Cala: Lesión de rodilla - 'Conan' Ledesma: 1 partido Iza Carcelén: 1 partido Rubén Sobrino Luis Hernández Zaldúa

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL CÁDIZ VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DSports

DGO ARG: 16:00;

CHI: 15:00;

COL: 14:00 México SKY Sports 13:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 2-0 Chelsea UEFA Champions League - Cuartos de final (ida) 12/04/2023 Real Madrid 2-3 Villarreal LaLiga 08/04/2023

Próximos partidos del Real Madrid