El Ajax recibe este sábado al AZ en un duelo destacado de la Vriendenloterij Eredivisie. Míchel Sánchez apostará por un once potente, según pronostica Voetbalzone. El partido comenzará a las 21:00 y se podrá ver en directo por ESPN 2.

Daley Blind entró poco antes del final contra el Sparta Rotterdam y está disponible para enfrentarse al AZ, aunque el veterano no será titular. Lo mismo ocurre con Steven Berghuis, que ya se ha recuperado. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra y Oliver Edvardsen no están disponibles.

Marc ter Stegen estará bajo palos, con Lucas Rosa como lateral derecho. Aaron Bouwman regresará al centro de la defensa, donde le acompañará Youri Baas, que dejará el lateral izquierdo. Owen Wijndal comenzará por la banda izquierda.

No se esperan sorpresas en el centro del campo del Ajax. Jorthy Mokio y Sofyan Amrabat deberán aportar equilibrio y control. Julian Brandt será el enlace con el ataque del equipo local.

El capitán Davy Klaassen volverá a jugar como extremo derecho, en detrimento de Viktor Tsyhankov. Tolu Arokodare y Abdellah Ouazane completarán la delantera del equipo de Míchel contra el AZ.

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El Ajax ganó confianza con una trabajada victoria por 1-2 ante el Sparta. El AZ, por su parte, busca resarcirse después de perder la semana pasada por 0-2 en casa ante el FC Twente, que golpeó con contundencia en los últimos minutos.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.