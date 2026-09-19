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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Alineación del Barcelona para enfrentar al Sevilla: gran sorpresa y numerosos cambios

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Primera División
España

En la séptima jornada de LaLiga

Hans Flick, entrenador del Barcelona, anunció el once titular de su equipo para el enfrentamiento ante el Sevilla, el sábado por la noche, en el marco de la séptima jornada de LaLiga, en el que se produjeron varios cambios, el más destacado la participación del guardameta croata Dominik Livakovic por primera vez con el equipo.

Livakovic entró como titular en lugar de Joan García (lesionado), en la primera prueba del portero croata con la camiseta del Barcelona en el estadio Sánchez Pizjuán.

En la línea defensiva, Pau Cubarsí regresó al once titular tras haber descansado ante el Racing, para acompañar a Andreas Christensen, mientras que Joao Cancelo participa en la posición de lateral izquierdo en lugar de Gerard Martín.

El centro del campo lo integran el trío formado por Rodri, Pedri y Fermín López, con el regreso de este último al once.

En ataque, Flick mantuvo a la dupla Lamine Yamal y Raphinha, mientras que eligió al inglés Anthony Gordon en lugar de Karim Adeyemi, ante el deseo del entrenador de dar al equipo un mayor control.

Alineación del Barcelona:

Livakovic; Eric García, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

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