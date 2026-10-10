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Rian Rosendaal
Traducido por

Alineación del Ajax contra el NEC: segunda titularidad para Sofyan Amrabat, Davy Klaassen no está presente

Ajax vs NEC Nimega
Ajax
NEC Nimega
Eredivisie

El Ajax reanuda este sábado la VriendenLoterij Eredivisie en casa ante el NEC. El técnico Míchel Sánchez tiene los problemas de lesiones necesarios y, por tanto, debe mover piezas, como se desprende de la alineación. El duelo en Ámsterdam comienza a las 21:00 horas.

Míchel no puede contar por lesión con Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis y Kasper Dolberg. Simon Adingra e Yves Bissouma pueden debutar este sábado, según indicó el técnico español en una comparecencia ante la prensa. Aaron Bouwman vuelve a estar en forma tras una lesión.

Marc ter Stegen estará bajo palos ante el NEC. Lucas Rosa (derecha) y Owen Wijndal (izquierda) serán los laterales. Thilo Kehrer y Youri Baas forman el centro de la defensa del equipo de Ámsterdam.

En el centro del campo no estará Davy Klaassen: empieza en el banquillo. Míchel opta por alinear de inicio a Jorthy Mokio, Sofyan Amrabat y Julian Brandt en la reanudación de la Eredivisie.

Así que no está Berghuis, lo que le abre una oportunidad a Viktor Tsygankov en la derecha del ataque. Oscar Gloukh actuará desde la izquierda, con Tolu Arokodare como delantero más adelantado en el equipo local.

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El Ajax debe ganar para no perder comba con los equipos de arriba. Además, una buena prueba general es deseable con vistas al encuentro del jueves ante el Hajduk Split en la Conference League.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Gloukh.

Alineación del NEC: Crettaz; Storm, Schuurs, Gabriel Brás; Tadic, Nejasmic, Kers, Fonville; Chery, Lebreton; Linssen.

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