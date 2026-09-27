Algunos estaban a punto de celebrar: ¡la lesión de Mbappé alegra a los directivos del Real Madrid!

Un informe periodístico reveló, este domingo, las reacciones dentro del Real Madrid tras conocerse oficialmente los detalles de la lesión del francés Kylian Mbappé.

El Real Madrid emitió, la noche del pasado sábado, un comunicado oficial sobre la lesión de su jugador francés Kylian Mbappé.

El Real Madrid señaló, a través de su página oficial: "Tras las pruebas a las que fue sometido nuestro jugador Kylian Mbappé, por parte de los servicios médicos del club, se le ha diagnosticado una distensión en la cápsula posterior de la rodilla izquierda".

El internacional francés estará ausente durante un periodo que oscila entre los 10 y los 12 días, que coincidirá con los tres partidos restantes de la selección de Francia: los dos encuentros ante Bélgica y uno frente a Italia.

Una mala noticia para Zinedine Zidane y su cuerpo técnico, ya que el jugador francés se considera un futbolista básico e imprescindible.

Por otra parte, parece que la directiva del Real Madrid está satisfecha con esta lesión leve, ya que el delantero podrá descansar y prepararse para la reanudación de los partidos, pues a los hombres de José Mourinho les espera un importante encuentro ante el Villarreal.

Según lo publicado por el diario "As", los responsables de la toma de decisiones en el Real Madrid estaban muy preocupados y esperaban una ausencia más prolongada de su jugador número 10. Está claro que la directiva del club merengue preveía su baja durante varias semanas, por lo que las previsiones iniciales eran muy pesimistas.

El diario incluso apuntó a una sensación de "shock positivo" dentro del Real Madrid tras este diagnóstico, que se consideró muy favorable.

Está claro que algunos en las oficinas del club estaban a punto de celebrarlo. Sin duda, el Real Madrid afrontará un calendario complicado después del parón internacional, con cinco partidos en quince días ante rivales de entidad: Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig, y luego el Clásico ante el Barcelona.

José Mourinho es consciente de que necesitará un rendimiento excepcional de Kylian Mbappé, o de lo contrario corre el riesgo de caer en una auténtica crisis.