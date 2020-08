Alfredo Morelos ausente con Rangers: ¿Venta o decisión técnica?

El futuro del colombiano sigue en veremos, con Lille pausando la negociación y Gerrard borrándolo del partido que su equipo ganó 2-0.

Fue un buen sábado para los de Glasgow tras la victoria 2-0 sobre el Kilmarnok, que lo convirtió en el único líder de la Premiership con 13 puntos, pero no fue un buen sábado para Alfredo Morelos, quien quedó por fuera de la convocatoria de Steven Gerrard.

Ante la ausencia del goleador del equipo, las reacciones en no se hicieron esperar, las cuales se dividieron entre haber reservado al jugador para una posible venta cercana y la decisión técnica del inglés por no contar con él ante un nuevo bajón en rendimiento y mala actitud.

Tanto Roofe como Itten, los dos nuevos delanteros que llegaron para suplir una posible ausencia del Búfalo, fueron titulares. De hecho, el inglés desembarcado del fue el encargo de abrir el marcador, haciendo olvidar al colombiano por lo menos durante el partido.

FULL-TIME: Rangers 2-0



A well-deserved three points at Ibrox. pic.twitter.com/ZWAVsf1qgC — Rangers Football Club (@RangersFC) August 22, 2020

En cuanto a su salida del club, Morelos aún no tiene el panorama claro. Pese a tener un arreglo de palabra con el delantero, pausó la negociación luego de incorporar a Jonathan Davis y plantarse en los 18 millones de euros que ofreció por el ex-DIM.

"Morelos es un gran jugador, apostamos por él y nos gustaría, pero a estas alturas estamos en una situación en la que hemos pulsado el botón de pausa", aseguró el presidente Gerard Lopez a TalkSport. "Esperaremos un par de semanas, veremos dónde estamos y luego tomaremos una decisión final sobre si necesitamos a alguien más antes de que finalice la ventana de transferencias", agregó el dirigente dejando a los Gers en el aire.

Toda la situación ha vuelto a colmar la paciencia de Gerrard, quién según el diario Express, aseguró que "No es de mi interés lo que el Lille decida hacer y cómo lleven a cabo sus negociaciones, estrategias y planes para tratar de comprar jugadores. No estoy realmente interesado, mi preocupación está en mis futbolistas. Estoy decepcionado de que Morelos haya vuelto a perder la cabeza y no se ve a sí mismo".

Así, se suma un nuevo capítulo a la novela Morelos en una historia que ha tenido altas con sus goles y bajas con sus reiteradas expulsiones o malas actitudes que han generado dolores de cabeza, molestia en la hinchada y un manto de duda sobre lo que está por venir en su carrera.