Alexis Sánchez aparece en la órbita del AC Milan

La prensa inglesa asegura que el chileno despertó el interés del cuadro Rossoneri y se suma a la Juventus y el Napoli.

Para nadie es un misterio que Alexis Sánchez no vive sus mejores días en . El atacante chileno no ha logrado consolidarse en el , y, al parecer, el cuadro de Old Trafford estaría abierto a dejarlo partir antes del cierre del mercado de pases europeo, el próximo 2 de septiembre.

Este miércoles The Sun reveló que, tras una supuesta pelea con el juvenil Mason Greenwood, el técnico Ole Gunnar Solksjaer tomó una drástica determinación: será relegado al equipo de reservas. De hecho, anticipan que el DT noruego no lo tendría considerado para este curso y que, en caso de quedarse, solo lo convocaría para los compromisos por la Copa FA y la Copa de la Liga.

En ese sentido, el Niño Maravilla vería con buenos ojos su salida del club al que arribó en enero de 2018, como parte de un acuerdo de intercambio con por Henrikh Mkhitaryan. Según reveló esta jornada el Daily Mail, el nacido en Tocopilla despertó el interés de . Así, fiel al medio, el cuadro Rossoneri tendría que pelear con y por su carta.

"Solskjaer insistió la semana pasada en que espera que Sánchez se quede en Old Trafford, pero el joven de 30 años tiene un ojo puesto en antes de que se cierre la ventana de transferencia europea el 2 de septiembre", relata el matutino.

Incluso aseguran que el representante del ex , Fernando Felicevic, ya se reunió con la Vecchia Signora a principios del verano europeo, y que haría lo propio con los restantes clubes.

Y sentencian que "la partida de Romelu Lukaku por £ 73 millones al ha dejado a Sánchez sin su aliado más cercano dentro del vestuario y un regreso a la es visto como un fuerte destino potencial para el ex delantero del ".

Lo cierto es que mientras se resuelve su futuro, el sitio web de los Reds Devils informaron que "Alexis Sánchez ha estado trabajando en el Aon Training Complex para recuperar su estado físico luego de participar en la con la Selección de a comienzos del verano", por lo que podría ser considerado para el compromiso frente a Wolverhampton, por la segunda jornada de la Premier League.