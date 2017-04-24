Lionel Messi, con su gol de la victoria en el último instante del 266.º Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, ha reavivado la lucha por el título de Primera División. Una vez más, la calidad individual del argentino se impuso a todos los obstáculos. Cualquier aficionado al fútbol debería sentirse afortunado de poder vivir momentos tan fascinantes.

Siempre ha sido una cuestión inútil. Después de tantas décadas de fútbol profesional, ¿qué criterios podrían permitir determinar con certeza quién es el mejor jugador de todos los tiempos?

Por ejemplo, resulta difícil comparar lo que hacía con el balón el legendario brasileño Pelé en las décadas de 1950 y 1960 con las cualidades que necesita un futbolista en el fútbol actual para destacar claramente sobre los demás por su calidad individual.

El juego cambió hace tiempo: el ritmo es varias veces más alto y las capacidades atléticas de los jugadores rozan los límites físicos de lo posible. Pelé, aun así, era un genio, pero las comparaciones con el pasado siguen siendo engañosas.

Alegraos de vivir ahora

Por eso, si uno ha vivido en este planeta durante los últimos 15 años, ante la pregunta de quién es el mejor de todos los tiempos debería decirles más bien a los aficionados al fútbol: alegraos de vivir ahora.

Jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi elevaron hace años la élite del fútbol a otro nivel. Juegan en otra liga, marcan con una regularidad y una frecuencia vertiginosas y, gracias a su dominio individual, no dejan de asombrar al espectador.

Por tanto, cualquier aficionado al fútbol, sea neutral o no, debería alegrarse de poder vivir la época de Ronaldo y Messi. No sería en absoluto sorprendente que, dentro de 20 años, se echara de menos en cierto modo la genialidad y la singularidad de ambos. Lo que ofrecen es único en el deporte.

Messi regaló una noche mágica

Quién es, en definitiva, el mejor de los dos no es algo que pueda resolverse aquí. En el 266.º Clásico, que el FC Barcelona ganó por 3-2 en casa del Real Madrid literalmente en el último segundo y con el que reavivó la lucha por el título de Primera División, Messi y Ronaldo volvieron a verse las caras.

Ronaldo ha tenido días mejores que aquel domingo por la noche en el Bernabéu. Messi, en cambio, ofreció un espectáculo muy suyo y ganó el partido él solo. De entrada, afirmarlo puede sonar exagerado, pero es sencillamente lo que ocurrió.

Messi regaló a los espectadores —los aficionados del Madrid pueden no darse por aludidos— una noche mágica, de esas que solo los jugadores de su categoría pueden crear. A veces se consigue marcando tres goles o más, pero el Clásico tuvo un desarrollo que hace más especial la actuación de Messi que un triplete contra un equipo de media tabla.

Las acciones de Messi que abrieron el juego

Para lograrlo, el argentino tuvo que superar grandes dificultades. Como su equipo tenía problemas al comienzo para controlar el partido, Messi empezó a retrasar mucho su posición para recibir el balón y dar cierta estructura al avance del Barça. spox

Los catalanes mejoraron enseguida: Messi actuaba muy centrado, como una especie de mediapunta, y sus jugadas individuales abrían una y otra vez espacios sin los que no habrían surgido situaciones de peligro.

A los doce minutos, Casemiro lo derribó con dureza en una de esas acciones que abrían el juego. A los 21, recibió accidentalmente un codazo de Marcelo. Messi, sangrando, se metió un pañuelo en la boca y siguió jugando como si ya estuviera acostumbrado a hacerlo.

Messi confía en su propia genialidad

Esta es, precisamente, una de las diferencias entre Messi y Ronaldo: CR7 se presenta como una superestrella, le encanta el gran escenario y disfruta siendo el centro de atención.

En comparación, Messi parece un modesto colegial. Rara vez cambia el gesto. Eso lo hace imprevisible en cierto modo. Porque Messi sabe perfectamente que es superior a todos los demás. Irradia una enorme confianza en su propia genialidad, y sus rivales también lo saben.

Por eso fueron reveladoras las caras de los jugadores del Real Madrid justo después del gol de Messi para el 1-1. El futbolista de 29 años trazó un desmarque magnífico, había que pasarle el balón y, por supuesto, se lo pasaron. Hizo dos movimientos rápidos, se abrió espacio y marcó ante Keylor Navas.

Su gol número 500 en partidos oficiales con el Barcelona

Los jugadores del Madrid transmitían cierta resignación: en principio, podrían haber defendido mejor aquella jugada, pero al final había intervenido Messi, a quien siempre ha sido difícil detener. ¿Qué reproche serio podían hacerse?

Sergio Ramos también debió de sentirse desesperado cuando, a los 78 minutos, entró con enorme dureza a Messi. El argentino tuvo suerte de levantar las piernas a tiempo. Ramos vio la tarjeta roja y dio un segundo aire al Barça y a Messi.

El gol de la victoria fue, además, representativo del estilo de juego de Messi, capaz de pasar una y otra vez de una aparente indiferencia a la magia técnica. Llegó en el último segundo. Con él reavivó la lucha por el título y aprovechó la última oportunidad de su club. Fue su gol número 500 en partidos oficiales, todos ellos con ese mismo club.

Supero todos los obstáculos

Fue Sergi Roberto, uno de los jugadores más flojos del Barça aquella noche, quien hizo posible el gol. Su potente arrancada por campo rival permitió que Messi, que no había participado en ella, quedara en posición de intervenir. Messi se mantuvo un instante en segundo plano, leyó la jugada y tomó la única trayectoria que podía permitir a un jugador del FCB rematar en esa situación.

Pase atrás, precisión de Messi y un gol imparable. El Santiago Bernabéu, en silencio. Messi, con su camiseta en las manos, como el toro en la plaza al que todos miran y que, con ese gesto, expresa incluso sin proponérselo: intentáis detenerme, pero supero todos los obstáculos.

Aquel partido no fue solo el Clásico más espectacular de los últimos años. También demostró la fascinación y el entusiasmo que el fútbol puede despertar en los espectadores.

Messi y Ronaldo son los grandes protagonistas de la época actual, los que hacen posibles partidos así. Pelé también podía hacerlo, con la misma constancia. Pero en circunstancias que no se pueden comparar con las de hoy, hace más de 50 años.

Perfil de Lionel Messi