Al igual que Haitham Hassan, un nuevo jugador profesional se acerca a la selección de Egipto

El cuerpo técnico de Egipto, liderado por Hossam Hassan, sigue buscando talentos egipcios en el extranjero para reforzar a los «Faraones». El éxito de Haitham Hassan en el Mundial 2026 respaldó esta estrategia.

El jugador acaparó la atención en el Mundial, donde Egipto cayó 3-2 ante Argentina en octavos de final en un partido marcado por la polémica arbitral.

Según el canal «On Sports», Husam Hassan sigue de cerca a Omar Abdel-Majeed, del Hamburgo alemán, para incorporarlo pronto a la selección gracias a sus cualidades técnicas.

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Abdel-Majeed, de 20 años, juega de centrocampista y la temporada pasada disputó cinco partidos con el primer equipo del Hamburgo.

Acaba de quedar libre tras terminar su contrato con el Hamburgo y estudia ofertas de la segunda división alemana, situación que el cuerpo técnico valorará.

Ya ha jugado con las categorías inferiores de Egipto, lo que lo hace conocido para la federación.

Destaca por su capacidad ofensiva, su visión de juego y su flexibilidad táctica, aspectos que lo colocan en la órbita de Hossam Hassan para los próximos compromisos.