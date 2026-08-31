El portal polaco Meczyki informa de que el Borussia Dortmund trabaja en el fichaje de Marcel Regula, del club de la primera división polaca Zaglebie Lubin, y que incluso ya estaría muy avanzado.

Porque, según Meczyki , ya existe un acuerdo entre Regula y el BVB, y además Lubin habría dado luz verde al mediapunta para un traspaso. Regula también había sido relacionado recientemente con el 1. FC Köln, y al parecer el club de la ciudad de la catedral tenía en el radar al jugador de 19 años, curiosamente, como posible sustituto de Said El Mala. Como el fichaje de El Mala por el BVB se frustró y en su lugar renovó con el FC, ya no hay necesidad en la ciudad de la catedral de cerrar un acuerdo por Regula.

¿Lleva tiempo el BVB interesado en Marcel Regula?

También el Dortmund tendría desde hace tiempo en el radar al internacional sub-21 polaco, al que ya habría observado in situ. Según Meczyki, Regula rechazó recientemente un traspaso al club inglés de segunda división FC Burnley, y actualmente, además del BVB, también el Feyenoord de Róterdam habría mostrado interés. La cifra del traspaso por el joven talento estaría, según se informa, por debajo de los diez millones de euros.

Regula, con contrato en Lubin hasta 2028, está considerado como uno de los mayores talentos de Polonia y la pasada temporada fue un titular indiscutible en la Ekstraklasa (31 partidos, cinco goles y cinco asistencias). También es fijo en la potente selección sub-21 de Polonia, que ha ganado sus ocho partidos disputados hasta ahora en la fase de clasificación para la Eurocopa y lidera su grupo por delante de Italia.

Sky informó, por su parte, el lunes por la tarde de que el Borussia Dortmund, en su búsqueda de un sustituto para Konstantelias, se está centrando sobre todo en Ethan Nwaneri. El director gerente deportivo Lars Ricken y el director deportivo Ole Book, que no viajaron con el equipo al partido de la DFB-Pokal ante el HEBC Hamburg, de la Oberliga (martes), estarían estudiando actualmente hasta qué punto sería posible una cesión del atacante del FC Arsenal. Si el Dortmund podría teóricamente llevar a Regula y Nwaneri en un doble fichaje al Signal Iduna Park sigue siendo una incógnita. En cualquier caso, Sky también informa ya de que el Borussia corteja intensamente a Regula.

Algo que vino bien al BVB en el caso de Nwaneri: ya el año pasado había intentado ficharlo; en aquel momento, el Borussia quería cerrar una incorporación en propiedad y, según Sky , Nwaneri también habría estado encantado de irse al Dortmund. Sin embargo, el club de la Bundesliga y los londinenses no lograron llegar a un acuerdo en las negociaciones por el traspaso.

Las conversaciones con Nwaneri podrían, en teoría, resultar más sencillas, ya que en 2025 ya hubo contacto. Pero: el lunes por la noche, en Sky se decía que un acuerdo entre Dortmund y Arsenal era cada vez más improbable. Sin embargo, también hay otras informaciones de situación: así, la BBC escribe que el BVB ya ha contactado con el Arsenal y ha presentado al campeón inglés una oferta de cesión por Nwaneri. Los Gunners estarían abiertos a ello, se afirma. Además, el experto en fichajes Sacha Tavolieri informa de que en Dortmund son optimistas respecto a poder cerrar el acuerdo por Nwaneri. Se espera una decisión en la mañana del martes.

Jadon Sancho no desempeña ningún papel en los planes del BVB, según Sky. Tras el shock por Konstantelias, se especuló rápidamente con un nuevo regreso del exjugador del Dortmund, que sigue sin nuevo club después de que terminara su contrato con el Manchester United.

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Nwaneri sería un perfil de jugador similar al del griego, al que el subcampeón alemán fichó hace poco por 26 millones de euros procedente del PAOK Salónica. En sus dos primeras apariciones oficiales con el BVB ante el FC Bayern (Supercopa, 1:2) y el Hamburger SV (Bundesliga, 2:0) Konstantelias había maravillado de inmediato, pero ante el HSV sufrió una rotura del ligamento cruzado y por ello estará de baja durante meses. El tiempo para reaccionar de nuevo en el mercado de fichajesapremia, ya que el mercado de verano en Alemania cierra el martes (1 de septiembre) a las 20:00.

Candidato para el BVB: ¿dónde jugó cedido Ethan Nwaneri por última vez?

En la segunda mitad de la pasada temporada, Nwaneri jugó cedido en el Olympique de Marsella y en once partidos con el conjunto francés sumó al menos dos goles y una asistencia. En términos generales, sin embargo, la cesión fue más bien decepcionante, y en las semanas finales de la pasada temporada Nwaneri apenas jugó en Marsella.

El londinense de nacimiento fue considerado en su día un supertalento en el Arsenal y debutó en la Premier League en septiembre de 2022 con 15 años. Sin embargo, el internacional inglés sub-21 todavía no ha logrado dar el salto definitivo con los Gunners, aunque ha seguido dejando muestras de su enorme potencial. En total, Nwaneri ha disputado hasta la fecha 51 partidos oficiales con el Arsenal, donde tiene contrato hasta 2030 (diez goles).

¿Marcel Regula, cerca de fichar por el BVB? Sus cifras con el Zaglebie Lubin