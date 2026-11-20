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La primera temporada de la estrella francesa Antoine Griezmann en la MLS terminó este viernes, mucho antes de lo previsto.

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Según señaló el diario Sport, el Orlando City, equipo en el que juega Griezmann, se ha despedido de la eliminatoria previa de la Conferencia Este.

El Cincinnati eliminó al Orlando City pese a que Griezmann formó parte del once inicial y disputó el partido completo, pero no logró alcanzar las rondas eliminatorias.

Griezmann vio cómo su equipo, el Orlando City, encajaba dos goles que le dieron la vuelta al marcador en dos momentos decisivos: el primero, justo antes del final de la primera parte, y el segundo, nada más reanudarse el juego en la segunda mitad.

El Orlando City se adelantó en el marcador después de que Ojeda anotara al contragolpe antes de que se cumpliera la media hora de juego.

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Sin embargo, el brasileño Evander firmó un doblete y asestó así el primer golpe a Griezmann desde su llegada a Estados Unidos el pasado mes de julio.

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El empate llegó de penalti en el minuto 43, antes de que el propio Evander completara la remontada en el 49. Después, Samuel Gidi añadió el tercero, que selló el 3-1 definitivo en el minuto 85, para eliminar al Orlando City de la eliminatoria previa y citarse en las rondas eliminatorias con el Nashville, líder de la clasificación y máximo favorito.

Por su parte, el Inter Miami de Lionel Messi, que ya ha sellado su clasificación, se prepara para enfrentarse al Columbus Crew en los octavos de final, los días 22 y 28 de noviembre.

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Volviendo a Griezmann, el mediapunta francés pone así punto final a la primera mitad de su primera temporada en la MLS.

Griezmann cerró su primer año con el Orlando City con números de jugador de primer nivel, tras marcar 15 goles y dar 7 asistencias en los 23 partidos que disputó. Además, fue elegido fichaje de la temporada y recibió el premio al jugador del mes de octubre y noviembre.