Al Barcelona se le atraganta Ter Stegen

El jugador admite que "hemos decidido posponer el asunto" de su renovación tras meses de infructuosa negociación.

La renovación de Marc-André Ter Stegen lleva varios meses paralizada . Hace ya varias semanas que no hay contacto entre las partes después de no lograr desbloquear una negociación que se remonta a inicios de 2020 sin que se haya avanzado demasiado. Tal y como adelantó Goal hace un mes y medio el alemán pide una ficha de crack , una valoración que él considera acorde con su rendimiento y su ascendencia en el devenir del equipo y tampoco pierde de vista cómo otros jugadores, algunos veteranos, sí han visto colmadas sus pretensiones económicas en las renovaciones más recientes.

Pero todo ello fue antes de la crisis del coronavirus . La nueva situación obliga a redibujar el club de arriba abajo, especialmente en el capítulo económico, e igual que ya no se podrán realizar fichajes de récord también las renovaciones deberán ser coherentes con el plan que pretende reducir la masa salarial en unos doscientos millones de euros. El club y el jugador no han vuelto a hablar en firme en cuanto a la renovación desde que se desató la pandemia, más allá de algún contacto con sus agentes que ha servido para constatar que las cosas siguen igual.

Aun así tanto Ter Stegen como el Barcelona quieren seguir unidos . El alemán admitió esta misma semana a través de sus redes sociales que "hemos tenido ya las primeras conversaciones pero lo hemos aparcado" ya que en estos momentos "hay cosas mucho más importantes y hemos decidido posponer el asunto". Por si hubiera alguna duda en cuanto su compromiso, también dejó claro que "estoy muy feliz en y la situación deportiva es buena así que, ¿qué más puedo pedir?" se planteó. Cabe recordar que el alemán ha sido padre recientemente y se está construyendo una casa en Castelldefels tras una temporada instalado en el céntrico barrio barcelonés de Gràcia.

Es decir, la identificación y la adaptación de Ter Stegen con el club y la ciudad es total desde hace años pero quiere ser tratado como lo que es, un crack cuya influencia es decisiva en un equipo que aspira a todo. El Barcelona lo sabe y pretende colmar esta petición pero no podrá alcanzar cifras tan elevadas como las que se discutían antes de la pandemia del covid-19. A falta de dos año y dos meses para que concluya su contrato, el club no tiene especial prisa porque confía en la palabra de un jugador que, a su vez, se ha ganado el respeto de compañeros, directivos, entrenadores y aficionados. Y eso, en el Barcelona, no es nada fácil.