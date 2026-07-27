Ajax y Zakaria Ouazane separan sus caminos con efecto inmediato

Zakaria Ouazane ya no es jugador del Ajax, según ha informado Mike Verweij. El hermano de Abdellah Ouazane, que actualmente está causando una gran impresión en la pretemporada, pasará a formar parte de la cantera conjunta de FC Twente y Heracles.

El delantero de 19 años ha rescindido su contrato con el Ajax de mutuo acuerdo. Esta temporada formará parte del equipo sub-21 en Twente.

Zakaria Ouazane jugó trece veces la temporada pasada con el Jong Ajax en la Keuken Kampioen Divisie, en parte debido a sus frecuentes problemas de lesiones. Logró anotar un gol.

Su hermano, dos años menor, ya ha jugado con el primer equipo del Ajax. Abdellah Ouazane ya sumó minutos la temporada pasada en la copa y está completando toda la pretemporada a las órdenes del técnico Míchel.

El centrocampista de 17 años dio una asistencia en la victoria por 1-4 ante el FK Vojvodina y marcó el gol de la victoria en el amistoso contra el Burnley (2-1).