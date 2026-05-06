Ajax y Feyenoord pujan por un codiciado internacional croata

Según el diario croata Sportske Novosti, Ajax y Feyenoord quieren fichar a Dion Beljo. No obstante, competirán con clubes de la Premier League.

El ariete, de 1,95 m, ha marcado 29 goles y dado cinco asistencias en 33 partidos esta temporada con el Dinamo de Zagreb.

El delantero de 24 años cuenta con dos convocatorias con Croacia y ya jugó en el extranjero con el Rapid de Viena y el FC Augsburgo.

Además de medirse entre sí, Ajax y Feyenoord rivalizarán con el Brighton & Hove Albion, que lo tiene en lo más alto de su lista.

Además, el entrenador del Brighton, Fabian Hürzeler, comparte agente con el jugador. Según el diario, se necesitará una «gran suma de dinero».

Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de cinco millones de euros y su contrato con Dinamo Zagreb vence en 2030.

Además de Ajax, Feyenoord y Brighton, se mencionan al Porto y al Sporting de Portugal como clubes interesados.