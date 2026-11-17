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La historia de Lionel Messi con la selección argentina no terminó cuando dejó de pisar el césped con la camiseta de su país. Incluso después de su retirada internacional, el nombre del capitán de la Albiceleste sigue muy presente en los planes de su seleccionador, Lionel Scaloni, que parece dispuesto a darle un nuevo papel dentro del combinado nacional, aunque esta vez fuera del terreno de juego.

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En unas declaraciones cargadas de cariño y humor, Scaloni no descartó que Messi se incorpore a su cuerpo técnico en el futuro. Aprovechando la marcha de su ayudante Walter Samuel de la selección argentina, lanzó una invitación indirecta al ocho veces ganador del Balón de Oro y dejó la puerta abierta a su regreso a la Albiceleste desde otro puesto.

Las declaraciones del técnico argentino llegaron en la víspera del amistoso ante Costa Rica y volvieron a poner el foco en el futuro de Messi tras el final de su trayectoria internacional, abriendo la puerta a las especulaciones sobre la posibilidad de que mantenga su vínculo con la selección a la que condujo a la gloria en más de una ocasión.

Scaloni no ocultó su deseo de que Messi siga jugando al fútbol el mayor tiempo posible y aseguró que, en su opinión, la estrella argentina todavía es capaz de prolongar su carrera varios años más, quizá incluso más allá de 2030, pese a su edad y a haberse alejado de la selección nacional.

«Creo que seguirá jugando, y continuará incluso después de 2030. Ya ha rechazado jugar con la selección, pero, como futbolista, espero que siga su carrera el mayor tiempo posible», afirmó el seleccionador argentino.

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Sin embargo, la parte más llamativa de las declaraciones de Scaloni llegó cuando se refirió a la posibilidad de que Messi se sume al cuerpo técnico de la selección argentina, después de que Walter Samuel anunciara su salida para afrontar una nueva experiencia profesional.

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«Si quiere venir aquí, no hay ningún problema. Ahora que Walter se ha ido, escuchen... que venga», añadió el técnico en tono de broma.

Pese al carácter humorístico del comentario, las palabras de Scaloni reflejaron cuánto valora la relación que le une a Messi y dejaron claro que acoge con agrado la idea de que la leyenda argentina siga vinculada a la selección, aunque haya decidido poner fin a su etapa internacional como jugador.

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La salida de Samuel dejó un hueco libre en el cuerpo técnico, algo que Scaloni aprovechó para lanzar su divertida invitación y abrir ante Messi una nueva posibilidad que podría devolverlo a la selección con la que disputó 208 partidos internacionales, en los que marcó 126 goles.

Final de la etapa internacional y la puerta abierta al regreso

Estas palabras llegan en un momento en el que Messi se prepara para una nueva fase de su carrera, después de decidir poner fin a sus participaciones con la selección tras una trayectoria excepcional en la que se convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina y en uno de sus mayores símbolos de todos los tiempos.

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La relación de Messi con la selección argentina no siempre fue sencilla. Durante muchos años sufrió críticas y presiones, hasta que logró cambiar el rumbo de la historia al llevar a su país a conquistar la Copa América 2021 y, después, el Mundial 2022, cumpliendo así el gran sueño tan esperado.

Con contrato con el Inter Miami estadounidense hasta diciembre de 2028, sus prioridades parecen pasar por seguir disfrutando del fútbol de clubes, mientras Scaloni mantiene la esperanza de que siga presente en el mundo del fútbol, ya sea como jugador o en un cargo técnico en el futuro.

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El técnico argentino no parece querer imaginar a la selección completamente alejada de Messi, que fue una de las piezas clave de su exitoso proyecto y un socio fundamental en los logros que devolvieron a la Albiceleste a la cima del fútbol mundial.

Un esperado regreso al estadio Monumental

Por otra parte, Messi se prepara para volver al estadio Monumental, en la capital argentina, Buenos Aires, el 19 de enero de 2027, cuando el Inter Miami se enfrente a River Plate en un partido amistoso dentro de la preparación de ambos equipos para la nueva temporada.

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El esperado duelo tiene un significado especial para la estrella argentina, ya que lo devolverá a uno de los estadios más emblemáticos de su carrera internacional, unos tres meses después de emocionarse durante su ceremonia de despedida de la selección.

Se espera que el partido cuente con varios nombres destacados del fútbol mundial, encabezados por Luis Suárez, Nicolás Otamendi y Casemiro, además de varios jugadores que ya brillaron en LaLiga, como Montiel, Rodrigo De Paul y Ángel Correa.

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Sin embargo, todas las miradas estarán puestas principalmente en Messi, que volverá al césped del Monumental ante una gran expectación de la afición, en una imagen cargada de simbolismo, sobre todo porque ese mismo estadio estuvo ligado a uno de los momentos más importantes de su despedida de la hinchada argentina.

El partido supone una nueva oportunidad para que los seguidores de la leyenda puedan verlo en Buenos Aires y disfrutar de sus toques y su talento en un estadio cuyo nombre está ligado a los mejores momentos de su carrera con la selección.

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Está previsto que en las próximas semanas se den a conocer, a través de los canales oficiales de ambos clubes, los detalles organizativos del encuentro, la fecha de salida a la venta de las entradas y los actos paralelos.

Entre la divertida invitación de Scaloni para unirse al cuerpo técnico y el esperado regreso al Monumental, todo indica que la relación de Messi con el fútbol argentino no terminará con su retirada internacional, aunque cambie la naturaleza de su presencia en la próxima etapa.