Adama se hace mayor: "Está listo para un equipo grande"

El ex del Barcelona triunfa en la Premier League a los 23 años y hoy afronta la visita del Liverpool que le puede consagrar definitivamente.

REPORTAJE ESPECIAL

Adama Traoré es una de las sensaciones de la Premier League , a la que llegó hace cuatro años y medio procedente del . Llegó a debutar con el primer equipo pero la presencia de Neymar Da Silva le impidió tener la más mínima regularidad y con solo diecinueve años decidió probar suerte en el campeonato más competitivo del mundo aceptando la oferta del . Hoy es uno de los jugadores más en forma en la Premier League y esta noche recibe al , el mismo equipo que aplastó al club que le formó el pasado mes de mayo y que le puede consagrar como una de las estrellas emergentes en el mundo del fútbol.

"La primera vez que me hablaron de él fue para invitarme a verle en el Juvenil A, me decían que había un jugador muy joven que destacaba por su potencia y que tenía un gran futuro" recuerda para Goal el que fuera su entrenador, Eusebio Sacristán , quien le dio a Adama la oportunidad de jugar en el filial azulgrana y el técnico que más tiempo le ha tenido a sus órdenes. "Le subimos siendo juvenil de segundo año porque tenía unas condiciones físicas muy poderosas" señala para confirmar que tanta proyección no tardó en dar buenos resultados. "Su respuesta fue muy positiva, con solo diecisiete años competía al mismo nivel que jugadores profesionales experimentados pero a partir del segundo año empezó a costarle un poco más" advierte. Sus marcadores habían aprendido a pararle.

"Se iba del uno contra uno con mucha facilidad gracias a su potencia pero después los rivales intentaban frenarle a partir de las ayudas" así que "donde al principio se iba de cada defensa que se le ponía delante, luego le costaba más porque eran dos o tres los jugadores a los que tenía que superar" . Su juego dio entonces un paso adelante. "Le sugería que intentase elegir bien, que tomase buenas decisiones, que en el uno contra uno ni se lo pensase, que se la jugase siempre, pero que cuando hubiera dos o más marcadores tratase de elegir porque no todas las veces iba a poder irse de tantos defensas". Los caminos de Eusebio y Adama, no obstante, se separaron en febrero de 2015 debido a la mala trayectoria del filial en Segunda División. Aquel año el equipo acabó descendiendo y Adama, convencido de sus posibilidades, decidió dar el salto a .

Lo hizo en el Aston Villa, en el que no gozó de demasiada continuidad debido a su juventud y ni siquiera llegó a estrenarse con el equipo de . Empezaría a hacer sus pinitos al cabo de un año en las filas del , ya con veinte años, donde se convirtió en el mejor regateador de Europa por delante del mismísimo Eden Hazard después de que el entrenador, Tony Pulis, lograra estimular la confianza del jugador en sus cualidades, que había ido menguando por la falta de oportunidades desde que abandonara el filial azulgrana. "Cuando llegué parecía bastante triste y sin demasiada confianza pero cuando se marchó llevaba meses jugando con una sonrisa en su rostro" recordó antes de señalarle como "el mejor jugador del equipo" el día que el Wolverhampton Wanderers puso veinte millones de euros sobre la mesa para hacerse con sus servicios .

A las órdenes de Nuno Espirito Santo su carrera acabó de despegar de forma definitiva . "Crecer es un proceso natural y algunos jugadores tardan más que otros así que hace falta paciencia con los jóvenes" advirtió el portugués con la llegada del delantero de L'Hospitalet de Llobregat a su equipo. "No te puedes rendir por un mal partido o una mala racha" le solía decir. Y, de hecho, todavía tiene cosas que pulir. "Por ejemplo, los goles" según reconoció Nuno recientemente. Dicho y hecho. En su regreso a la Premier tras un par de años en la segunda división del fútbol británico, ha marcado ya 4 goles en 22 partidos disputados esta temporada y repartido 6 asistencias en la liga más fuerte del planeta . A los veintitrés años cumple su segunda temporada con los pero quien sabe si puede ser la última, pues su nombre empieza a sonar con fuerza para reforzar a los grandes el próximo verano .

"No ha dejado de fortalecerse y mejorar" apunta Eusebio para destacar "el punto idóneo de madurez en el que se encuentra en estos momentos". Para el técnico que le dio los últimos consejos antes de dar el salto al fútbol profesional Adama "está totalmente preparado para dar el salto a un equipo grande después de completar el proceso para alcanzar el nivel que ofrece hoy en día" . El propio jugador ni siquiera descarta un posible regreso al Barcelona al que "no guardo ningún rencor porque solo tengo buenos recuerdos de mis diez años allí" según admitió hace pocos días en la Cadena SER. Eso sí, "si me llama el Real madrid me lo plantearía igual" avisa. Señal inequívoca que Adama quiere comerse el mundo aunque, de momento, su futuro a corto y medio plazo esté más vinculado a la Premier que a la Liga española. Es su momento y lo sabe , así que quiere seguir demostrándolo esta misma noche en la visita del Liverpool a los Wolves, un partido que puede encumbrarle de forma definitiva.