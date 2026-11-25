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El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha respondido al Real Madrid antes de una vista de conciliación judicial y ha asegurado que su rival está obsesionado con hablar del Barça. En Bakú, antes del partido de Champions League contra el Sabah, bromeó con exigir derechos por ello y acusó al Madrid de desviar la atención de sus propios problemas.

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Laporta responde a la «obsesión» del Madrid

Laporta ha arremetido contra el Madrid y lo ha acusado de estar obsesionado con hablar de su rival catalán. El presidente del Barça atendió a los medios el miércoles en Bakú, poco antes del almuerzo de directivos previo al partido de Champions League del Barça contra el Sabah .

Sus declaraciones llegaron el mismo día en que estaba prevista una vista de conciliación judicial entre los dos gigantes españoles. Laporta dejó claro que el Barça está decidido a proteger su reputación y a impedir que el Madrid difunda lo que considera afirmaciones falsas sobre el club.

El presidente del Barcelona bromea con exigir derechos

Laporta mostró su frustración por la insistencia del Real Madrid en hablar del Barcelona y sugirió que su rival utiliza el nombre del club en beneficio propio. A su juicio, el Madrid debería centrarse en sus asuntos en lugar de atacar constantemente al Barcelona en público.

«Lo único que veo es que el Madrid no para de hablar del Barça», dijo Laporta, según recoge Marca. «Al final tendremos que pedirles derechos, porque promocionan su imagen a costa del Barça. Es de lo único que saben hablar.

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«En lugar de hablar del Madrid, que es lo que deberían hacer, preocuparse por ellos mismos y dejar tranquilos a los demás, tienen que hablar del Barça. Están obsesionados con estos asuntos porque supongo que quieren desviar la atención de otras cosas que no les van tan bien».

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Laporta cuestiona la sequía de títulos y los planes del Madrid

Al explicar por qué cree que el Madrid intenta desviar la atención, Laporta señaló directamente sus recientes dificultades dentro y fuera del campo. Instó a sus dirigentes a explicar con claridad sus planes a sus propios aficionados en vez de criticar a sus rivales.

«Creo que lo que hacen es desviar la atención de otros problemas que tienen», afirmó Laporta. «Llevan dos años sin ganar nada y, además, están pensando en vender una parte del club.

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«Creo que lo que tienen que hacer es dar explicaciones, explicar su proyecto, como hacemos nosotros en el Barça. No deberían dedicarse a hablar del Barça. No les corresponde. Deberían dejar tranquilos a los demás y preocuparse por lo que pasa en su propia casa».

Pendientes de la vista de conciliación y del partido ante el Sabah

La atención se centra ahora en el resultado de la vista de conciliación judicial prevista para el miércoles entre los dos clubes. Laporta confirmó que el Barça exige una rectificación oficial al Real Madrid y advirtió de que el club no dará marcha atrás si no se atienden sus demandas.

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«La vista de conciliación se celebrará hoy y veremos el resultado», explicó. «Después decidiremos qué tenemos que seguir haciendo. Lo que seguro que seguiremos haciendo es defender los intereses del Barça e intentar evitar que digan cosas que no son ciertas sobre el club. Lo que queremos es una rectificación y, si no la hay, tendremos que seguir adelante».

En el terreno de juego, el Barça intentará dejar a un lado el conflicto judicial cuando se enfrente al Sabah en la Champions League en Bakú.