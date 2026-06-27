Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Abu Treika afirma: «Hossam Hassan se equivocó con esta decisión, y Shubair debería aprender de su padre»

Egipto vs Irán
Egipto
Irán
World Cup
Australia vs Egipto
Australia
H. Hassan
M. Shobeir
Egipto
Irán
EE. UU.
Australia

El exjugador estrella de Egipto insiste en aprender de los errores ante Irán antes de enfrentar a Australia.

Mohamed Aboutrika, exjugador de Egipto, criticó a Hossam Hassan por alinear a Hamza Abdelkarim contra Irán en el Mundial 2026.

El sábado Egipto empató 1-1 con Irán en la tercera jornada del Grupo 7 y avanzó segundo con 5 puntos, por detrás de Bélgica por diferencia de goles.

En dieciseisavos se medirá a Australia, segunda del Grupo 4, el viernes.

Hassan lo sustituyó por Zico en el 76’, su tercer partido seguido.

Ahmed Fattouh, lateral de Egipto, sufrió una lesión en el isquiotibial y terminó el partido lesionado tras agotarse los cambios.

World Cup
Australia crest
Australia
AUS
Egipto crest
Egipto
EGY

Abu Treika declaró en «beIN Sports» tras el partido: «Hossam Hassan se precipitó al realizar el último cambio al dar entrada a Hamza Abdelkarim; debería haberse guardado el cambio restante, dada la situación del partido».

Y añadió: «El partido tuvo un ritmo rápido, con duelos individuales y lesiones musculares, como la de Mohamed Salah; por lo tanto, debería haber previsto más lesiones».

El exjugador añadió: «Sufrimos presión en los últimos diez minutos por la lesión de Fattouh y la imposibilidad de sustituirlo; Irán aprovechó ese flanco y envió centros».

Y añadió: «Hubiera preferido que Fattouh saliera del campo y no jugara lesionado, porque eso le habría expuesto a agravar la lesión».

Concluyó: «Debemos aprender de estos errores, pues el próximo rival, Australia, jugará igual».

Por otro lado, elogió al portero Mostafa Shubair, pero le instó a aprender de su padre, el exguardameta Ahmed Shubair.

Abu Treika añadió: «Shubair es un portero excepcional y comprometido que sabe cómo lidiar con la presión; como solemos decir, “el hijo del ministro sale bien parado”, pero debe aprender de su padre a tranquilizar el juego, ya que su padre tenía una gran experiencia en este aspecto dentro del área de penalti».

Anuncios