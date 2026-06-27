Abu Treika afirma: «Hossam Hassan se equivocó con esta decisión, y Shubair debería aprender de su padre»

Mohamed Aboutrika, exjugador de Egipto, criticó a Hossam Hassan por alinear a Hamza Abdelkarim contra Irán en el Mundial 2026.

El sábado Egipto empató 1-1 con Irán en la tercera jornada del Grupo 7 y avanzó segundo con 5 puntos, por detrás de Bélgica por diferencia de goles.

En dieciseisavos se medirá a Australia, segunda del Grupo 4, el viernes.

Hassan lo sustituyó por Zico en el 76’, su tercer partido seguido.

Ahmed Fattouh, lateral de Egipto, sufrió una lesión en el isquiotibial y terminó el partido lesionado tras agotarse los cambios.

Abu Treika declaró en «beIN Sports» tras el partido: «Hossam Hassan se precipitó al realizar el último cambio al dar entrada a Hamza Abdelkarim; debería haberse guardado el cambio restante, dada la situación del partido».

Y añadió: «El partido tuvo un ritmo rápido, con duelos individuales y lesiones musculares, como la de Mohamed Salah; por lo tanto, debería haber previsto más lesiones».

El exjugador añadió: «Sufrimos presión en los últimos diez minutos por la lesión de Fattouh y la imposibilidad de sustituirlo; Irán aprovechó ese flanco y envió centros».

Y añadió: «Hubiera preferido que Fattouh saliera del campo y no jugara lesionado, porque eso le habría expuesto a agravar la lesión».

Concluyó: «Debemos aprender de estos errores, pues el próximo rival, Australia, jugará igual».

Por otro lado, elogió al portero Mostafa Shubair, pero le instó a aprender de su padre, el exguardameta Ahmed Shubair.

Abu Treika añadió: «Shubair es un portero excepcional y comprometido que sabe cómo lidiar con la presión; como solemos decir, “el hijo del ministro sale bien parado”, pero debe aprender de su padre a tranquilizar el juego, ya que su padre tenía una gran experiencia en este aspecto dentro del área de penalti».