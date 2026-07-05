Aad de Mos critica el proyecto del Ajax: «Se parecerá un poco al FC Girona»

Aad de Mos advierte a Ajax sobre la llegada de Daley Blind, según afirma en elprograma «De Oranjezomer». El jugador de Ámsterdam parece que va a volver al club por segunda vez, pero, según De Mos, no debería hacerlo.

Hugo Borst pregunta qué posición debería ocupar Blind, o si es que De Mos no está muy entusiasmado. «Poco a poco se está convirtiendo un poco en el FC Girona», suspira De Mos. «Eso es algo que siempre me da un poco de miedo. Que lo hayan hecho bien allí no garantiza que puedan volver a hacerlo en los Países Bajos».

Reconoce, eso sí, que Blind puede recordar con satisfacción su etapa en el Girona. «Aunque no al final, porque entonces se quedó en el banquillo. Bueno…», responde con dudas. Hélène Hendriks concluye que De Mos no apoya el posible fichaje.

«Creo que va a poner por delante a los chicos que han dado un pequeño salto adelante o que aún tienen que desarrollarse más, como Youri Baas y Aaron Bouwman. Es un plan a corto plazo, porque Jordi Cruijff no piensa a largo plazo», afirma el de La Haya, que sí ve potencial en Míchel.

«Ha tenido mala suerte al descender con tantas lesiones. No siempre es culpa del entrenador», afirma. De Mos cree que Blind puede ser importante para el español.

«Puede ayudarle a entender cómo funciona el Ajax. Blind habla muy bien español y eso también le viene bien a ese entrenador». Según De Mos, Blind también podría ser el «capitán del vestuario».

Blind sueña con volver al Ajax para retirarse como jugador y comenzar allí su carrera como técnico. Ya ha hablado con el director deportivo, Jordi Cruyff. Aunque aún no hay acuerdo, se espera que sea inminente.