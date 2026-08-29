A pesar de sentirse "poco valorado", ¿cómo y por qué regresó Khedira al Real Madrid?

Sami Khedira ha vuelto al Real Madrid como parte del cuerpo técnico de José Mourinho, quien lo eligió para ser el enlace entre él y los jugadores, aprovechando su conocimiento del club y de sus estándares.

Según el diario "The Athletic", Mourinho pidió a la directiva del Real Madrid una figura con carisma y una fuerte presencia en el vestuario, especialmente tras la caída de la armonía dentro del equipo la temporada pasada, que alcanzó su punto álgido con la pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, antes del Clásico frente al Barcelona en mayo.

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Khedira, de 39 años, disputó 161 partidos con el Real Madrid a lo largo de cinco años, y ganó siete títulos, entre ellos la Liga española, la Liga de Campeones 2013-2014 y la Copa del Rey en dos ocasiones.

También fue titular durante las tres temporadas de Mourinho, y el técnico portugués quedó impresionado por su fuerte personalidad y su voluntad de lograr la victoria; asimismo era conocido por su serenidad y su capacidad para organizar al equipo, además de su temprano interés por el análisis de los partidos y los informes sobre los rivales.

Esta es la primera experiencia como técnico de Khedira, pese a contar con la licencia de entrenador. En 2024 había dicho que se inclinaba más por el trabajo directivo y el desarrollo de estrategias a largo plazo, pero fuentes cercanas a él señalaron que la combinación de Mourinho y el Real Madrid hizo que "no pudiera decir que no", y que no necesitó pensárselo.

Su papel en el Madrid

Khedira contribuye a la organización de los entrenamientos y al desarrollo de las sesiones, junto a João Tralhão y Pedro Machado, y también se centra en la dinámica del grupo y en elevar los estándares dentro del equipo.

El exinternacional alemán goza además de un gran respeto por parte de los jugadores. Uno de los futbolistas del Madrid dijo a "The Athletic" que Mourinho dirige las sesiones en mayor medida, pero que Khedira "aporta muchas cosas y da su opinión", mientras que otras fuentes lo describieron como un "asesor" del equipo, señalando que "cuando necesita mostrar carácter, lo hace".

Khedira participa a veces en los entrenamientos debido a su buen estado físico, hasta el punto de que algunos jugadores le bromean diciendo que todavía es capaz de jugar.

Khedira conoce bien la magnitud de la presión en el Real Madrid. En 2017 dijo que la directiva lo valoraba y lo trataba con justicia, pero que la afición no le brindaba el mismo reconocimiento, al considerar que diez buenos partidos eran algo esperable, mientras que un solo mal partido bastaba para sembrar dudas sobre su capacidad de jugar en el club blanco.

"Una gran incorporación"

Mourinho describió a Khedira, en su rueda de prensa del pasado 21 de agosto, como "una gran incorporación" a su cuerpo técnico, y dijo que representa un buen enlace con los jugadores, porque conoce el club y su mentalidad, y tiene "la relación que el asistente necesita con los jugadores".

Khedira comenzó a trabajar en Madrid a principios de julio, tras haber estado en América del Norte durante el Mundial 2026, en una misión oficial con la FIFA. Mourinho dijo que Khedira le comentó, durante el torneo, que estaba dispuesto a empezar en Madrid al día siguiente si lo necesitaba.

El técnico portugués había introducido este rol en el Real Madrid en 2010, cuando recurrió al exdefensa Aitor Karanka, y la tradición continuó con Carlo Ancelotti, que recurrió a Zinedine Zidane y después a Fernando Hierro.

Tras su marcha del Real Madrid, Khedira jugó cinco temporadas y media con la Juventus, y puso fin a su carrera con el Hertha de Berlín al término de la temporada 2020-2021, para después trabajar como analista y comentarista en Alemania. Durante ese periodo mantuvo el contacto con Mourinho, y siguió mostrando su cariño por el Real Madrid y por su antiguo entrenador.

Y ahora, tras el Mundial 2026, Khedira y Mourinho han vuelto a trabajar juntos de nuevo.

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