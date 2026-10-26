A pesar de la derrota en el Clásico, Raphinha sigue los pasos de Cristiano Ronaldo

Pese a la derrota del Barcelona ante el Real Madrid en el Clásico, el brasileño Raphinha logró salir con una ganancia individual excepcional, después de seguir escribiendo la historia con sus números goleadores en LaLiga, trayendo de vuelta a la memoria el logro que la leyenda Cristiano Ronaldo consiguió con la camiseta del conjunto blanco hace más de una década.

El astro brasileño marcó el único gol del Barcelona en la derrota por 2-1 ante el Real Madrid, el pasado domingo, en el estadio Camp Nou, en el marco de la décima jornada de LaLiga, tras lograr el empate en el minuto 61, antes de que Kylian Mbappé sentenciara el encuentro con el gol de la victoria en el minuto 87.

Según el portal «Tribuna», Raphinha se convirtió en el primer jugador en marcar 13 goles durante las primeras diez jornadas de una temporada en LaLiga desde Cristiano Ronaldo, que logró una cifra goleadora excepcional con el Real Madrid durante la temporada 2014-2015.

Ronaldo marcó 17 goles en sus primeros diez partidos en la liga durante aquella temporada, estableciendo un listón goleador que permaneció lejos de ser igualado durante más de una década, antes de que Raphinha se acercara a este logro gracias a su fuerte arranque en la presente temporada.















