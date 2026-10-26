El Barcelona perdió el Clásico, pero ganó la batalla económica con nota; mientras Kylian Mbappé firmaba el doblete de la victoria del Real Madrid en el Camp Nou, la tienda "Spotify Camp Nou" lograba otro triunfo no menos importante, pulverizando todos los récords de la historia del club.

El Barcelona reveló hoy unas cifras astronómicas sin precedentes alcanzadas en el último Clásico, ya que los ingresos del partido ascendieron a 19.105.768 euros, superando el récord anterior registrado el 10 de mayo pasado ante el mismo rival y que fue de 16.465.731 euros.

La paradoja: más ingresos con menos asistencia

La curiosa paradoja llegó, según Mundo Deportivo, con el hecho de que este récord se alcanzó pese a que la asistencia de aficionados fue menor que en el partido de mayo, pues el número de espectadores el domingo fue de 60.055, frente a los 62.213 espectadores de hace cinco meses.

El secreto de esta superioridad económica se debe a una estrategia de precios nueva e inteligente. El precio medio de la entrada normal fue de 984 euros (sin IVA), un 10% más que la temporada pasada, gracias a la aplicación del sistema de precios dinámicos que maximiza los ingresos de la capacidad disponible según la demanda.

El golpe definitivo estuvo en los asientos VIP, que se ampliaron para incluir cuatro filas completas en la segunda grada, con un precio medio de 2.727 euros, lo que supuso un enorme aumento del 350% en los ingresos de hospitalidad por sí solos.

Este éxito cobra una importancia doble, dado que el partido se disputó a finales de octubre, que no es temporada alta turística, a diferencia del Clásico de mayo de 2026 en el que el Barcelona selló oficialmente el título de Liga ante el Real Madrid en un hecho histórico; además, el tiempo disponible para vender las entradas VIP esta vez fue mucho menor.

Según los datos del club, el 86% de la capacidad del Clásico fue ocupado por los abonados, que son alrededor de 42.000, además de 10.000 entradas que compraron los socios durante el periodo de venta anticipada que duró 21 días al precio base.

Tyler, the Creator, el nuevo rey del Clásico

Los récords no se detuvieron en las entradas. El éxito se multiplicó por tres en las tiendas del club, donde la tienda "Spotify Camp Nou" batió su récord de ventas en dos días consecutivos, superando por primera vez en su historia la barrera de los 800.000 euros.

La gran estrella en este apartado fue el rapero estadounidense Tyler, the Creator, cuya camiseta lució el Barcelona en colaboración con Spotify durante el Clásico, y su colección de productos se convirtió en la más rentable de toda la historia de la alianza entre Spotify y un artista para un partido de Clásico, tanto en las tiendas del Barcelona como en el comercio electrónico, superando a todos los artistas anteriores.

Este éxito augura algo aún mayor cuando se complete el proyecto del nuevo Camp Nou con su capacidad final de 104.600 asientos, de los cuales 9.500 serán VIP, mientras que la cifra actual no supera los 5.000 asientos.



