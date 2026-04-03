A Neymar le espera una larga suspensión tras insultar al árbitro y a las mujeres

El astro brasileño Neymar Jr. se ha enfrentado a una oleada de críticas en las redes sociales tras unas controvertidas declaraciones realizadas este viernes.

Neymar expresó su enfado —tras la victoria de su equipo, el Santos, sobre el Remo (2-0) en la liga brasileña— hacia el árbitro Sávio Pereira Sampaio, quien le mostró una tarjeta amarilla en los últimos minutos, lo que significa que no podrá jugar el próximo partido contra el Flamengo.

Leer también

El Real Madrid no es el Atalanta... Kane da la voz de alarma en Múnich

Vinícius se perderá el partido del Real Madrid contra el Bayern de Múnich... y Díaz acompañará a Mbappé

Europa y el racismo: Inglaterra destaca en la lucha... y Yamal sufre la debilidad de Vinícius

Neymar declaró a la prensa tras el partido: «En cualquier caso, este árbitro también... Creo que se despertó con el periodo y vino al partido en ese estado».

Esta frase provocó una gran indignación por considerarse un insulto discriminatorio, que relaciona el mal rendimiento o el mal humor con el ciclo menstrual de las mujeres, lo que muchos calificaron como una declaración «ofensiva para las mujeres».

Por su parte, el diario británico «The Sun» afirmó que el exjugador del París Saint-Germain y del Barcelona se enfrenta a una sanción de 12 partidos por este comentario.