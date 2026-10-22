El Ajax dejó una excelente impresión el jueves por la noche en la primera parte del partido de la Conference League contra el Atalanta de Bérgamo, pero se fue al descanso con un 0-0 algo decepcionante. El equipo de Míchel Sánchez dispuso de varias ocasiones y fue claramente superior por momentos, aunque en las redes sociales las críticas a Oscar Gloukh fueron llamativamente numerosas.

El conjunto de Ámsterdam comenzó muy bien el partido y estuvo cerca de abrir el marcador a los seis minutos, cuando un disparo desviado de Lucas Rosa dio en el poste. Poco después, Jorthy Mokio creyó haber marcado con un disparo magnífico, pero su gol fue anulado por fuera de juego de Davy Klaassen.





Los aficionados estaban satisfechos con el juego del Ajax, pero les molestaban las decisiones de Gloukh, que se equivocó a menudo en los últimos metros. El extremo izquierdo dejó una buena acción por la banda izquierda en el minuto 11, pero en el 22 disparó muy por encima de la portería y, cuatro minutos después, vio cómo bloqueaban otro intento. En esta última jugada, Gloukh decidió volver a tirar pese a tener poco espacio, lo que incluso le valió silbidos desde la grada.

Su actuación también recibió críticas en las redes sociales. «Gloukh vuelve a estar pendiente sobre todo de Gloukh», escribió un aficionado en X, mientras que otro añadió: «Hay que sustituir a Gloukh. Lleva anteojeras y solo juega para su propia empresa». Lo que más irritó fue su falta de visión de juego, la imprecisión en los pases y su tendencia a conducir demasiado el balón.

En Ajax Showtime se escucharon las mismas críticas al atacante, que, según varios aficionados, saca demasiado poco provecho de sus acciones. «Gloukh toma demasiadas decisiones equivocadas, pero eso no es ninguna novedad», escribió uno. Otro dijo: «Oscar, qué ego, siempre pensando en sí mismo». Un aficionado más señaló que Gloukh frena a menudo contraataques prometedores al seguir regateando en lugar de pasarle el balón a un compañero desmarcado.

Por eso, cada vez son más los que piden un cambio, y el nombre que más aparece en las redes sociales es el de Abdellah Ouazane. «Con tanto espacio, mejor sacar a Ouazane por Gloukh», escribió alguien en X. También en Ajax Showtime pidieron al joven centrocampista: «Que Ouazane y Tolu vayan calentando»

Sin embargo, no todos compartieron las críticas a Gloukh, que en el minuto 32 obligó a Carnesecchi a intervenir con un disparo. «Gloukh suele ser el chivo expiatorio aquí, pero para mí es una pieza importante. Es muy inteligente en el juego asociativo, regatea bien y sabe conservar el balón en el centro del campo», defendió al atacante un aficionado.