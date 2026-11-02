A los 50 años: el padre de Jude Bellingham marca siete goles en un partido histórico

Mark Bellingham, padre de la estrella inglesa Jude Bellingham, acaparó todas las miradas tras marcar siete goles en su debut con la selección de Inglaterra de veteranos mayores de 50 años, poniendo el broche a un fin de semana destacado para la familia, que también fue testigo del brillo de sus hijos Jude y Jobe.

Mark, de 50 años, actuó en la línea de ataque durante el encuentro ante la selección de la República de Irlanda, disputado el pasado sábado en Cambridgeshire, y marcó 6 goles en la primera parte, antes de añadir otro gol y dar una asistencia en la segunda mitad, contribuyendo así a la victoria de Inglaterra por 13-1.

Este partido fue el primer encuentro de Mark con la camiseta de la selección de Inglaterra, después de recibir su primera convocatoria para representar a los Tres Leones, pese a contar con una larga trayectoria en el fútbol no profesional, en la que jugó en 22 clubes a lo largo de 17 años, entre ellos el Leamington y el Bromsgrove Sporting, además de vestir las camisetas del Cheltenham Town y el Newport County a finales de los años noventa.

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Mark se retiró del fútbol en 2019, pero continuó participando en torneos de veteranos, antes de decidir regresar a los terrenos de juego para enfrentarse a Irlanda.

Su gesta completó un fin de semana llamativo para la familia Bellingham, después de que Jude marcara su gol número cincuenta con el Real Madrid en la victoria por 3-0 ante el Racing de Santander, mientras que su hermano menor Jobe ofreció una actuación destacada con el Borussia Dortmund ante el Bayern Múnich, en el partido que terminó con empate 2-2, según el periódico Mirror.

Jobe recibió los elogios de varios analistas, que consideraron que ofreció su mejor partido con el Dortmund desde su traspaso a Alemania hace 15 meses, aunque no logró marcar un gol después de que el árbitro anulara su intento por una falta cometida por su compañero Carney Chukwuemeka.

Jude y Jobe ya habían elogiado anteriormente el papel de su padre en el apoyo que les brindó durante los inicios de sus carreras futbolísticas en la ciudad de Birmingham, donde Mark estuvo presente en su trayectoria hasta que alcanzaron los más altos niveles del deporte.

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