A la velocidad del rayo, Haaland bate récords con Costa de Marfil

La estrella noruega Erling Haaland batió récords en su primer Mundial al ayudar a eliminar a Costa de Marfil en la ronda de 32.

Cuando el encuentro se encaminaba hacia el 1-1, el ariete marcó el 2-1 en el 86’, clasificando a Noruega para octavos, donde le aguarda Brasil.

Con este tanto, mantiene su racha de 13 partidos consecutivos marcando, para un total de 25 goles.

En los últimos encuentros marcó cinco goles a Moldavia, un hat-trick a Israel, dos dobletes ante Estonia e Italia, y dos tantos frente a Irak y Senegal, hasta llegar al de esta noche contra Costa de Marfil.

Con este logro, Haaland se convirtió en el jugador más rápido de la historia en llegar a 60 goles internacionales, alcanzando la cifra en solo 53 partidos, según Bleacher Report y CBS Sport.

Además, Noruega no ha perdido en los 16 partidos en los que Haaland ha marcado.

En este Mundial ya suma cinco goles y se convierte en el noruego con más tantos en una sola edición. Su racha de récords sigue creciendo a toda velocidad.