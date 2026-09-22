«A John Heitinga se le debería haber dado más tiempo en el Ajax»

Mike Verweij considera que John Heitinga debería haber tenido más tiempo la temporada pasada en el Ajax, según ha dicho el periodista que sigue la actualidad del club en Kick-off, el pódcast de fútbol de De Telegraaf.

Heitinga fue nombrado en el verano de 2025 por el entonces director técnico Alex Kroes como sucesor del saliente Francesco Farioli.

El exdefensa tuvo que hacer las maletas el 6 de noviembre, tras lo cual Kroes también sacó sus conclusiones y se marchó del Ajax. Finalmente, el equipo de Ámsterdam acabaría quinto esa temporada.

El presentador Pim Sedee plantea en el pódcast que Heitinga había sumado un punto más que el actual entrenador del Ajax, Míchel Sánchez, tras siete partidos de la VriendenLoterij Eredivisie.

«Seguro. Un punto más. Heitinga también debería haber tenido más tiempo. No creo que Heitinga hubiera sacado más de este Ajax que Míchel, pero sigue siendo un asunto que Kroes y Menno van Geelen (director general, red.) sucumbieron a la presión de Louis van Gaal (asesor del Consejo de Supervisión, red.)», comenzó Verweij.

«Danny Blind también tuvo un papel importante en ese despido. El Ajax fue quinto y eso también se habría conseguido con Heitinga. Solo que, si vuelves a coger esta pequeña estadística de cuatro partidos, entonces Míchel está por encima», concluye Verweij.