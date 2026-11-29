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A Lamine Yamal le bastaron 85 segundos para celebrar de la mejor manera posible su regreso al once inicial del Barcelona. Este domingo perforó la portería del Deportivo de La Coruña con un gol tempranero en Riazor, en la decimocuarta jornada de LaLiga, y dio al conjunto azulgrana un arranque perfecto en un partido de gran importancia en la carrera por el título.

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El tanto de la joven estrella añade un nuevo capítulo a su brillante trayectoria con la camiseta del Barcelona. Aprovechó su inteligencia para moverse dentro del área y marcó de manera magistral, desbaratando los planes del equipo local, en un momento ideal para el conjunto azulgrana, que afrontaba el partido con la vista puesta en aprovechar el tropiezo de su eterno rival, el Real Madrid, y ampliar su ventaja en lo más alto de la clasificación.

El regreso de Yamal no fue lo único destacado en el arranque del encuentro: su presencia también supuso un mensaje de tranquilidad sobre su estado físico, después de que se perdiera el último partido europeo ante el Sabah por unas molestias en el tobillo derecho. Finalmente recuperó la forma y recibió luz verde para volver a entrar en los planes del técnico alemán Hansi Flick.

Lamine Yamal no tardó en adueñarse del partido al abrir el marcador en el minuto 2, concretamente a los 85 segundos del pitido inicial. Aprovechó una acción inteligente de Dani Olmo dentro del área para adelantar al Barcelona muy pronto y dejar helada a la afición del Deportivo en Riazor.

El gol no fue solo un arranque contundente para el Barcelona, sino que tuvo un valor estadístico especial para Yamal. Según reveló la cuenta especializada en estadísticas "Mister Chip", el jugador firmó el gol más rápido de toda su trayectoria en LaLiga, ya que solo necesitó 85 segundos para ver puerta.

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El anterior récord de la joven estrella estaba en 5 minutos y 9 segundos, en el partido que el Barcelona ganó por 5-0 al Valencia en septiembre de 2026. Yamal pulverizó así su marca personal con su tempranero tanto ante el Deportivo.

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Deportivo: encajar goles tempraneros se convierte en una pesadilla

Las curiosidades estadísticas no se quedaron en la marca personal de Lamine Yamal. La cuenta "Mister Chip" también puso el foco en los problemas del Deportivo de La Coruña para evitar encajar goles en los primeros minutos de los partidos.

El equipo recibió un gol en los primeros 90 segundos por segundo partido consecutivo, después de que el Alavés le marcara a los 83 segundos en el encuentro que terminó con su derrota por 1-3 el 21 de noviembre de 2026. El autor de aquel gol fue Ángel Pérez.

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El guion se repitió ante el Barcelona, ya que Yamal solo necesitó 85 segundos para firmar el tanto que adelantaba a los suyos. El Deportivo se encuentra así ante un problema recurrente para gestionar los inicios de partido, tras recibir dos golpes tempraneros en dos encuentros seguidos.

Flick recupera su arma ofensiva tras los temores

El regreso de Lamine Yamal al once inicial supuso un impulso importante para Hansi Flick, sobre todo porque el técnico alemán prefirió no arriesgar con el jugador en el duelo ante el Sabah de la Liga de Campeones, después de que sintiera molestias en el tobillo derecho.

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Superado el problema y recuperada la forma, Yamal volvió a liderar la banda derecha y devolvió al Barcelona una de sus armas ofensivas más importantes, gracias a su capacidad para el regate, para generar ocasiones y para realizar movimientos decisivos en el último tercio del campo.

Flick confía en el potencial del joven jugador para marcar diferencias en los partidos que requieren soluciones individuales, sobre todo ante equipos que se repliegan y cierran los espacios, lo que convierte su presencia en el once inicial en un elemento clave en los planes del conjunto azulgrana.

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El regalo del Real Madrid y la oportunidad de quedarse solo en el liderato

El Barcelona afrontó el duelo ante el Deportivo con una ambición clara: sumar los tres puntos y aprovechar la derrota del Real Madrid por 1-2 ante el Deportivo Alavés, un resultado que abría la puerta al conjunto azulgrana para ampliar la distancia con su eterno rival en la lucha por el liderato de LaLiga.

El gol tempranero de Yamal pareció el mejor inicio posible para lograr ese objetivo, ya que dio al Barcelona una ventaja temprana y redujo la presión sobre sus jugadores, en un partido en el que el equipo busca confirmar su superioridad y prolongar su buena racha de resultados.

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El encuentro tiene una importancia añadida para la afición azulgrana, ya que es la primera visita del equipo a Riazor en ocho años, y además coincide con una fecha histórica para el club: el 127.º aniversario de su fundación, que se celebra el 29 de noviembre.

Así, el regreso de Lamine Yamal no fue una simple aparición más tras una ausencia forzada, sino que llegó acompañado de un gol récord y de un comienzo perfecto, en un día en el que el Barcelona quería celebrar su historia, reforzar su presente y enviar un mensaje claro a sus rivales en la carrera por LaLiga.