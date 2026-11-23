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La directiva del Milan ha puesto sobre la mesa una oferta formal para fichar al brasileño Endrick, delantero del Real Madrid, en el próximo mercado de invierno, a cambio de cerca de setenta millones de euros.

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Según la emisora española «Cadena SER», el conjunto rossonero ya ha comunicado al jugador su deseo de incorporarlo en enero y, si no puede salir en invierno, el club italiano estudiará la posibilidad de negociar con él durante el próximo mercado de verano.

Este movimiento vuelve a abrir en el club blanco el debate sobre el futuro del joven delantero, que había permanecido en el aire durante las últimas semanas.

El periodista Alberto Cerruti, de «La Gazzetta dello Sport», reveló la semana pasada en «SER Deportivos» el serio interés del Milan por el jugador brasileño y aseguró que no se trata de un simple rumor periodístico, sino de un deseo real de la directiva del club italiano.

El periodista Antón Meana confirmó las últimas novedades al afirmar que la oferta del Milan es formal y está ya sobre la mesa, y que quieren ficharlo en enero.

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Meana explicó que al principio pensó que se trataba del habitual engaño de la prensa italiana especializada en fichajes, que promociona constantemente a jugadores y siempre los vincula con la Serie A, pero aseguró que, sinceramente, no esperaba esta oferta del Milan y que el interés, tal y como os contó Cerruti, es muy serio: si pueden, quieren fichar a Endrick en este mercado de invierno.

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El problema reside en la postura del entrenador José Mourinho, que ha asegurado que cuenta con el jugador y que no quiere que el Real Madrid se desprenda de él.

Mourinho considera positivo tener a Endrick en su plantilla, y lo justifica porque es un buen jugador, porque es un buen recambio para Kylian Mbappé y porque entrena con seriedad antes de cada partido.

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El técnico portugués prefiere mantenerlo, ya que sabe que no habrá otro jugador que iguale o supere al brasileño en su papel dentro del equipo.

En cambio, los agentes del jugador empujan en otra dirección, en busca de una mayor oportunidad de ser titular y de sumar más minutos, algo de lo que ahora no dispone ante la fuerte competencia en la delantera del Real Madrid.

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Está previsto que los agentes de Endrick, personas de su entorno cercano, se encuentren en Madrid esta semana o a principios de la próxima para mantener conversaciones con la directiva del club y estudiar el futuro del joven delantero.

«Quiero ver cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas. Creo que Endrick no se irá, pero sus agentes estarán en Madrid para mantener conversaciones y estudiar su futuro», afirmó Meana.

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La decisión final queda en manos del propio jugador. El interés existe, sus agentes presionan en una dirección y Mourinho en la contraria, y Endrick tendrá que elegir entre quedarse en el Real Madrid y pelear por su sitio a las órdenes de Mourinho o aceptar la generosa oferta del Milan y buscar el protagonismo en la Serie A.

Los próximos días decidirán el destino del delantero brasileño, que se ha convertido en el centro de un nuevo pulso entre la ambición de su club actual y el atractivo de una oferta que alcanza los setenta millones de euros.