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El brasileño Gabriel Jesus ha pasado de ser una de las grandes sorpresas del inicio de temporada en el Barcelona a tener un papel muy limitado en los planes de Hansi Flick. Sus oportunidades se han reducido en las últimas semanas, pese al notable arranque goleador que firmó desde su llegada al club catalán procedente del Arsenal, en el mercado de verano, a cambio de 10 millones de euros.

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Jesus aprovechó la ausencia de su compatriota Raphinha tras el primer parón internacional y ofreció un rendimiento llamativo en ataque, pero el regreso de este a los terrenos de juego y el aumento de la competencia por los puestos ofensivos redujeron claramente las oportunidades del brasileño, que se ha ido alejando poco a poco del once titular, según informa el diario catalán «Sport».

Los números de Jesus reflejan una paradoja evidente: ha marcado cuatro goles y dado una asistencia en apenas 286 minutos en partidos oficiales, repartidos entre LaLiga y la Liga de Campeones. Es un balance goleador notable que, hasta ahora, no le ha bastado para asegurarse un sitio fijo en las rotaciones ofensivas de Flick.

Su mejor momento llegó el pasado mes de octubre, cuando los problemas físicos de Raphinha le abrieron la puerta de la titularidad. Primero marcó dos goles saliendo desde el banquillo y después Flick confió en él como titular ante el Getafe y el Real Betis. El jugador respondió a la confianza de su entrenador con un gol en cada partido y contribuyó a dos victorias del equipo.

Sin embargo, pese a su buen papel en esos dos encuentros, desde entonces Jesus solo ha disputado 60 minutos en seis partidos: 12 minutos en el Clásico ante el Real Madrid, 28 contra el Alavés y 20 frente al Aston Villa.

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Más llamativa aún fue su ausencia total ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones, así como en las dos últimas jornadas de LaLiga frente al Atlético de Madrid y el Villarreal, pese a la importancia de esos tres compromisos y la entidad de los rivales.

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En el último partido ante el Villarreal, que terminó con victoria del Barcelona por 3-2, Flick prefirió recurrir a Anthony Gordon y Dani Olmo para buscar la remontada en lugar de dar minutos a Jesus, y el delantero brasileño se limitó a seguir el encuentro desde el banquillo.

La pérdida de protagonismo de Jesus ha coincidido con la recuperación por parte de Raphinha de su sitio habitual, la titularidad indiscutible de Lamine Yamal y la pugna entre Anthony Gordon y Karim Adeyemi. Todo ello complica la situación del brasileño, que no marca desde hace más de un mes y sigue buscando hacerse un hueco entre las opciones ofensivas de Flick.

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La baja de Lamine Yamal abre una nueva puerta a Jesus

Pese a sus escasos minutos, el duelo ante el Sabah azerí en la Liga de Campeones podría brindar a Jesus una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en el equipo , después de que Lamine Yamal se quedara fuera de la convocatoria del Barcelona que viaja a Azerbaiyán por unas molestias leves en el tobillo derecho, lo que obligará a Flick a introducir cambios en la delantera azulgrana.

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Todo apunta a que Karim Adeyemi será el elegido para suplir a Lamine Yamal en la banda derecha, junto a Raphinha y Anthony Gordon, pero la baja de la estrella española también podría aumentar las opciones de Jesus de sumar minutos, sobre todo cuando Flick decida mover el banquillo durante el partido.

Jesus ya demostró en octubre que sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan, con goles ante el Getafe y el Real Betis. Tras varias semanas lejos del foco, el duelo ante el Sabah se presenta como una ocasión propicia para que el delantero brasileño recupere su presencia y convenza a Flick de que sigue siendo una alternativa ofensiva capaz de aportar al Barcelona.