Ayoub Bouaddi no necesitó mucho tiempo para demostrar sus cualidades en la Premier League, ya que el centrocampista marroquí acaparó las miradas en su primera aparición en el once titular del Manchester City, ofreciendo una actuación completa que reforzó la confianza del cuerpo técnico en su potencial y llevó al entrenador del equipo a elogiar su influencia sobre sus compañeros, asegurando que hace mejores a todos los que le rodean dentro del campo.

El enfrentamiento entre el Manchester City y el Ipswich Town, que terminó con victoria de los locales por 3-2, fue testigo de una serie de acontecimientos llamativos, entre los que destacó que Phil Foden puso fin a una sequía goleadora de 307 días y que Erling Haaland alcanzó su gol número 100 en la Premier League, además de la primera aparición de Bouaddi como titular en la competición esta temporada.

El centrocampista marroquí, nacido en 2007, ya había llamado la atención anteriormente gracias a su notable talento, hasta el punto de recibir el elogio del brasileño Romario, quien mostró su gran admiración por sus cualidades durante el Mundial, según informó el diario español "Marca".









El exjugador del Barcelona dijo: "Este chico, Bouaddi, me ha impresionado mucho. ¡Qué jugador! Solo tiene 18 años, pero posee un talento futbolístico excepcional. Estaba presente en todas partes dentro del campo, se movía constantemente, creaba juego y tenía el balón. Si sigue desarrollándose a este nivel, logrará un gran éxito".

Bouaddi fue ganándose gradualmente la confianza del cuerpo técnico del Manchester City, después de dejar una impresión destacada durante el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, a pesar de la derrota de su equipo por 2-4. El jugador marroquí entró como suplente en la segunda parte, cuando el City perdía por tres goles a cero, y contribuyó a mejorar el rendimiento del equipo, además de asistir en el segundo gol de Haaland, lo que le brindó la oportunidad de aparecer en el once titular ante el Ipswich Town.

Tras el partido, su entrenador italiano Enzo Maresca elogió el potencial del joven centrocampista, afirmando: "Es un jugador magnífico. Cuando está en el campo, mejora el rendimiento de todos los jugadores que le rodean y se vuelven mejores".









Este elogio no fue una mera cortesía, ya que Bouaddi ofreció unos números que reflejan la magnitud de su influencia en el centro del campo durante el enfrentamiento ante el Ipswich, donde fue el jugador del Manchester City que más duelos individuales ganó, tras imponerse en 8 de un total de 14, y también encabezó a sus compañeros en número de balones despejados, con tres.

El jugador marroquí ocupó el segundo lugar en número de recuperaciones de balón, con cuatro, y tuvo éxito en sus tres entradas, confirmando su capacidad para desempeñar las labores defensivas con eficacia además de sus contribuciones en la construcción del juego.

En el plano ofensivo, Bouaddi completó 68 pases acertados de un total de 73, situándose en el cuarto lugar entre los jugadores del equipo en este apartado, y ejecutó tres pases largos exitosos de un total de cuatro intentos, indicadores que reflejan su serenidad en el trato del balón y su capacidad para conectar las líneas. Su brillante actuación no se limitó a los números, sino que ofreció una jugada individual excepcional en el minuto 102, que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre la afición en las redes sociales.

Bouaddi recibió el balón cerca del saque de esquina de su equipo, antes de arrancar con él en una contra fulgurante que se extendió por más de 50 metros, superando a Chuba Akpom y Jack Clarke, hasta que fue derribado por Leif Davis en el campo del rival, en medio de una calurosa ovación de la afición del Etihad Stadium, que se entusiasmó con su potente arranque y sus habilidades para conservar el balón.









El jugador marroquí se mostró feliz por la oportunidad que había recibido, pero al mismo tiempo dejó ver que es consciente de que asentarse en el once titular requiere más trabajo y paciencia. Bouaddi dijo: "Estoy muy feliz, por supuesto. Esto es el fútbol, y me encanta jugar. Quiero participar en cada partido, pero sé que esto forma parte del proceso de desarrollo".

Y añadió, hablando de jugar junto a las estrellas del Manchester City: "Es más fácil jugar con este tipo de jugadores. Incluso si a veces cometo un error en un pase, ellos son capaces de arreglarlo todo".

Por su parte, Hugo Viana, director deportivo del Manchester City, reveló la magnitud del interés del club en el fichaje de Bouaddi, asegurando que el seguimiento del jugador comenzó mucho antes de cerrar la operación, y que fue la opción preferida para reforzar la posición de centrocampista defensivo.

Viana dijo: "Estábamos obsesionados con él desde el principio. Lo seguimos durante todo el año pasado, y hablamos con el presidente del Lille antes del Mundial. Teníamos claro qué perfil de jugador queríamos si decidíamos fichar a un jugador para la posición de número 6, y Bouaddi fue nuestra elección por su serenidad y su magnífica capacidad para controlar el balón. Posee un potencial enorme y puede llegar a convertirse en un jugador muy importante".

Con esta actuación, Bouaddi envía un mensaje claro a sus competidores por el puesto dentro del Manchester City, y confirma que la apuesta por él no se basa únicamente en su prometedor talento, sino también en su capacidad para aportar dentro del campo. Y con la confianza continuada del cuerpo técnico, la oportunidad parece propicia para que el centrocampista marroquí inicie una nueva etapa en su carrera, bajo el lema de imponerse en una de las ligas europeas más fuertes.



