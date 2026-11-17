Compartir Sigue a GOAL en Google

Jude Bellingham vive un periodo extraordinario de brillantez y victorias, después de seguir ganando todos los partidos que disputa, ya sea con la camiseta del Real Madrid o con la selección de Inglaterra. La estrella inglesa ha encadenado 13 victorias consecutivas en 50 días, desde el pasado 29 de septiembre, tras disputar 13 partidos y ganarlos todos: 8 con el Real Madrid y 5 con su selección, lo que confirma que es un jugador que no conoce el freno.

Anuncios

Esta destacada racha se produce, según el diario español «Marca», coincidiendo con la recuperación del brillo de Bellingham y su regreso a su extraordinario nivel, después de convertirse en una pieza fundamental en los planes de José Mourinho durante el gran momento que vive el Real Madrid, así como en el once de Thomas Tuchel, que dirige a la selección inglesa en una llamativa serie de resultados, coronada con la victoria ante España en el Metropolitano.

Jude atraviesa un momento de notable brillantez y no parece que haya nada que pueda frenar su despegue actual, ya que el jugador se siente muy revitalizado, algo que se refleja en su participación decisiva en la racha de victorias que encadenan sus dos equipos.

Bellingham ha disputado los últimos 5 partidos de la selección inglesa, 4 de ellos como titular, y también ha participado en los últimos 8 encuentros del Real Madrid, todos ellos en el once inicial.

El brillo de la estrella inglesa ha llegado a tal punto que el propio Mourinho lo ha elogiado: «Bellingham es un jugador único. No hay ningún centrocampista en el mundo como él. Es excepcional, tiene potencia física y calidad técnica. Es fantástico».

Anuncios Anuncios

Los elogios del técnico no son gratuitos, ya que Bellingham está ofreciendo un nivel que recuerda al que mostró en su asombrosa primera temporada. Durante la racha de 13 victorias consecutivas, la estrella inglesa ha marcado 3 goles y ha dado 6 asistencias.

Related Topics

Primera División Partidos Athletic Club vs Espanyol Sky Sports

Sevilla vs Real Betis Sky Sports Míralo en directo en Sky Sports ESPN Deportes



Con el Real Madrid, por su parte, suma 5 goles en total, con los que iguala a Arda Güler en el segundo puesto de la lista de goleadores del equipo, por detrás de Kylian Mbappé, que lidera en solitario con una clara ventaja.

Bellingham también ha recuperado su mejor estado físico, lo que le ha ayudado a volver a la cima de su nivel técnico sobre el terreno de juego.

Anuncios

El jugador declaró anteriormente: «Pasé un año algo difícil, pero aprendí mucho sobre mí mismo. Y aprendí algunas cosas que puedo hacer para hacerme la vida más fácil. Siempre doy lo máximo para ser cada vez mejor».

Las lesiones lastraron la trayectoria de Bellingham la temporada pasada y lo mantuvieron alejado de los terrenos de juego durante 111 días, además de prolongar sus problemas en el hombro, que arrastraba desde mucho tiempo atrás. Incluso cuando estaba en condiciones de jugar, no era capaz de rendir al 100 % de sus posibilidades.

Anuncios

La estrella inglesa lo reconoció: «Decidí seguir sin operarme, y fue un error».

El Mundial supuso un importante punto de inflexión en la carrera de Bellingham, ya que su nivel no ha decaído desde entonces, sino que ha seguido ofreciendo grandes actuaciones sin pausa.

Anuncios

En la última edición del Mundial, la estrella inglesa marcó 7 goles, y solo lo superaron en número de tantos Kylian Mbappé, con 10, y Lionel Messi, con 8. Además, llevó a la selección inglesa al tercer puesto.