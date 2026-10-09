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real madrid(C)Getty Images
Hussein Hamdy
Traducido por

5 bajas golpean la lista del Real Madrid ante el Villarreal

J. Mourinho
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Portugal
España

Una feroz carrera para dar caza al Barcelona

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la lista del conjunto blanco para enfrentarse al Villarreal mañana sábado, en la octava jornada de LaLiga española.

Las elecciones de Mourinho estuvieron marcadas por las ausencias de Raúl Asencio, Éder Militão, Rodrygo Goes y Ferland Mendy por lesión, y de Dean Huijsen por sanción, mientras que el conjunto blanco recuperó los servicios del centrocampista Fede Valverde.

El Real Madrid ocupa el cuarto puesto en la clasificación de LaLiga con 15 puntos, a varios puntos del Barcelona, líder de la tabla.


La lista completa del Real Madrid para el partido de mañana quedó de la siguiente manera:

Porteros: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Defensas: Trent - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Delanteros: Vinícius Júnior - Endrick - Mbappé - Espai - Brahim Díaz - Yan Diomande.




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