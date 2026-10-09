El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la lista del conjunto blanco para enfrentarse al Villarreal mañana sábado, en la octava jornada de LaLiga española.

Las elecciones de Mourinho estuvieron marcadas por las ausencias de Raúl Asencio, Éder Militão, Rodrygo Goes y Ferland Mendy por lesión, y de Dean Huijsen por sanción, mientras que el conjunto blanco recuperó los servicios del centrocampista Fede Valverde.

El Real Madrid ocupa el cuarto puesto en la clasificación de LaLiga con 15 puntos, a varios puntos del Barcelona, líder de la tabla.





La lista completa del Real Madrid para el partido de mañana quedó de la siguiente manera:

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 VIL

Porteros: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Defensas: Trent - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Delanteros: Vinícius Júnior - Endrick - Mbappé - Espai - Brahim Díaz - Yan Diomande.











