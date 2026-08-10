48 horas decisivas: el Barcelona acelera sus movimientos para fichar a Rodri

El Barcelona acelera sus gestiones para cerrar el fichaje de Rodri, estrella del Manchester City, en un plazo de 48 horas.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona planea alcanzar un acuerdo inicial pasado mañana, miércoles, dado que las negociaciones avanzan con rapidez, para que el jugador pueda incorporarse al conjunto catalán junto al resto de internacionales españoles.

Rodri ya ha llegado a un acuerdo con el Barcelona sobre las próximas cuatro temporadas, y solo queda que el Manchester City acepte las últimas propuestas presentadas por el club catalán para cerrar la operación.

La operación recibió un fuerte impulso el pasado viernes, cuando el jugador comunicó al Manchester City que solo negociaría con el Barcelona, poniendo fin así a sus conversaciones con el Real Madrid.

Rodri pidió marcharse del club inglés de una manera elegante, ya que es un jugador que goza de un gran respeto en Manchester, por lo que el club tratará de acelerar las negociaciones para que pueda abandonar el equipo por la puerta grande.

A pesar de que algunos medios de comunicación en Inglaterra apuntaron a que el Manchester City pidió 80 millones de euros por Rodri, la realidad es que la operación podría cerrarse por una cantidad cercana a los 65 millones de euros, incluyendo una cifra fija y variables.

El Barcelona y el Manchester City ya mantienen negociaciones sobre los últimos detalles para poner fin al bloqueo, y el calendario apunta hacia el anuncio oficial de la operación el próximo miércoles.

Rodri ya había terminado sus vacaciones en Ibiza y quedó disponible para viajar a Barcelona en las próximas horas, una vez que el Manchester City le conceda el permiso para someterse al reconocimiento médico con el club catalán.