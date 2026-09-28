478 días que revelan la crisis: el enigma de Alexander-Arnold se complica cada vez más

Trent Alexander-Arnold regresó a la lista de la selección de Inglaterra tras su ausencia del Mundial 2026, pero no encontró el camino allanado para recuperar su lugar en los planes del entrenador Thomas Tuchel. Después de 478 días desde su última participación con los Tres Leones, el lateral del Real Madrid sigue confinado al banquillo, incluso en los momentos en que la selección inglesa necesitaba soluciones ofensivas.

La convocatoria de Alexander-Arnold durante el parón internacional de septiembre supuso una nueva oportunidad para el jugador de 27 años, especialmente tras su exclusión de la lista de Inglaterra para el Mundial 2026. Pero su regreso no se tradujo en una participación efectiva, ya que permaneció en el banquillo durante la derrota ante España por 3-2, mientras que Tuchel prefirió apostar por Jarell Quansah en la banda derecha.

Según el sitio francés "Foot Mercato", citando al periódico "Daily Mail", han pasado más de 478 días desde la última aparición de Alexander-Arnold con la camiseta de Inglaterra, cuando entró como suplente ante Andorra el 7 de junio de 2025. En cuanto al último partido que disputó como titular, fue ante Finlandia en octubre de 2024, es decir, hace unos 714 días.

El descenso en las opciones de Alexander-Arnold con la selección llega en medio de una situación también inestable a nivel del Real Madrid. El jugador, que se había labrado un lugar destacado en el Liverpool y era uno de los laterales más sobresalientes del mundo gracias a sus pases, sus centros y su capacidad para generar ocasiones, optó por marcharse del club inglés e incorporarse al Real Madrid en el verano de 2025.

Pero su experiencia española no ha transcurrido como se esperaba hasta ahora, ya que no ha logrado afianzarse en el once titular, especialmente con la fuerte competencia en la posición de lateral derecho y la llegada de Denzel Dumfries este verano. Durante la temporada actual, Alexander-Arnold solo ha comenzado 3 de los 8 partidos del Real Madrid en todas las competiciones, mientras que ha entrado como suplente en dos partidos y ha permanecido en el banquillo durante tres encuentros.









Tuchel sigue ignorándolo

Los interrogantes se multiplicaron tras el duelo con España, sobre todo porque Inglaterra iba perdiendo 3-2 desde el minuto 74 y buscaba el gol del empate. Tuchel realizó varios cambios, entre ellos la entrada de Morgan Gibbs-White, Dominic Calvert-Lewin y Jarrad Branthwaite, pero no dio la oportunidad a Alexander-Arnold.

El asunto genera dudas si se tienen en cuenta las capacidades ofensivas que posee el jugador del Real Madrid, especialmente en el cambio de orientación del juego, el envío de centros y la creación de ocasiones y pases decisivos en el último tercio. Y con la necesidad de Inglaterra de creatividad en los minutos finales, el jugador que dispone de este tipo de soluciones quedó fuera de los planes.

Tuchel defiende su decisión de apostar por Quansah, señalando la necesidad de la selección de sus capacidades defensivas y su velocidad para afrontar los duelos individuales, además de su capacidad para jugar como central.

El técnico alemán declaró: "Había mucho trabajo defensivo y duelos individuales. Necesitábamos la velocidad y las cualidades de Jarell, especialmente para jugar en el centro de la defensa. Estuvo excelente".

Pero la defensa de Inglaterra no estuvo exenta de errores durante el partido, tras encajar tres goles ante España, lo que reabrió el debate sobre las opciones defensivas en las que se apoya Tuchel.









¿Tendrá Arnold su oportunidad?

El regreso de Alexander-Arnold a la lista de la selección representa un paso positivo tras su ausencia del Mundial, pero no fue suficiente para devolver la plena confianza entre el jugador y el entrenador.

Y a falta de tres partidos, Tuchel sigue manteniendo la incógnita sobre cuándo dará su oportunidad al lateral del Real Madrid, limitándose a decir: "Nos quedan 3 partidos. Tengo que elegir once jugadores y cinco suplentes. Nada más".

Entre las dificultades de su experiencia con el Real Madrid, la llegada de Dumfries y la creciente competencia por los puestos en la selección inglesa, Alexander-Arnold se encuentra ante una nueva prueba para demostrar su capacidad de volver a la primera línea.

Y la pregunta más destacada sigue siendo: ¿le dará Tuchel finalmente la oportunidad ante la República Checa, o continuará la ausencia de uno de los mejores creadores de juego desde la posición de lateral en los planes de los Tres Leones?